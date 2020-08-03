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Интерфакс-АВН

Трамп подтвердил, что считает мистификацией сообщения о "сговоре" России с афганскими талибами

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Источник изображения: © AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images

Он заявил, что "было бы здорово" заключить с Россией соглашение по нераспространению ядерного оружия

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал "мистификацией" сообщение газеты The New York Times о якобы существовавшем соглашении между российской разведкой и движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выплатах талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Во время круглого стола в городе Тампа (штат Флорида) журналист спросил президента, регулярно ли он читает отчеты разведки, в одном из которых еще в феврале говорилось о "сговоре" России с талибами.

"Я все время их читаю. Я вижу это все время. Это никогда не доводилось до моего сведения", - ответил Трамп.

Он отметил: "Я думаю, это очередная мистификация, связанная с Россией. С того самого дня, как я стал президентом, они выдают мне этот русский розыгрыш - хитрый Шифф, все эти персонажи", - сказал он, имея в виду главного демократа в Комитете по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

"Это никогда не доводилось до моего сведения, и поскольку эта информация не достигала достаточного уровня достоверности, было много людей, включая демократов, которые заявили, что этого никогда не было", - сказал президент.

Он, тем не менее, добавил: "И если это будет доведено до моего сведения, я что-нибудь предприму".

Трамп также коснулся вопросов ограничения стратегических вооружений, в частности, переговоров на эту тему с Россией.

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Афганистан
Россия
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Персоны
Трамп Дональд
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Ядерный щит
ЯО
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