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Израиль «качественно» модернизирует украинские МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Украины
МиГ-29 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo/Efrem Lukatsky

Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29. Данную информацию Defense Express подтвердили в Минобороны Украины.

Консалтинговое агентство сообщает, что в документации прописаны особенности взаимодействия украинской и израильской сторон в программе, в частности, вопросы совместимости разнообразных систем истребителя, и ответственные за их интеграцию.

Defense Express пишет, что усовершенствования «позволяют сделать качественный скачек в наращивании боевых возможностей МиГ-29». Истребитель, в частности, получит новые бортовой радар и систему управления вооружением.

В июне агентство написало, что многие владельцы истребителей МиГ-29, в частности, Болгария, безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей.

В мае украинский модернизированный МиГ-29МУ2 провел учебные стрельбы управляемыми ракетами Х-29 по наземным целям на полигоне Повурск в Волынской области. Соответствующее видео было размещено на Facebook.

В феврале 2018 года в российской самолетостроительной корпорации «МиГ» предупредили украинских коллег о негативных последствиях в случае попытки переделать истребитель МиГ-29 в штурмовик.

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