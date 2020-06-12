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На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29

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Источник изображения: Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Многие владельцы истребителей МиГ-29 безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей, пишет Defense Express.

Заметка украинского агентства посвящена планам Болгарии продать несколько из имеющихся у страны 14 машин МиГ-29, на смену которым должны прийти F-16V Fighting Falcon.

«Однако продажа МиГ-29 является непростой задачей. Германия продала 22 МиГ-29 Военно-воздушным силам Польши в конце 2003 года по символической цене 1,00 евро за каждый. Но Польше потом пришлось потратить около 43 миллионов евро на модернизацию самолетов. Венгрия пытается продать МиГ-29 уже много лет, но безуспешно», — говорится в публикации.

В феврале автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, а его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

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Продукция
F-16
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
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Шугаев Дмитрий
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1 комментарий
№1
12.06.2020 10:31
Цитата, статья
Однако продажа МиГ-29 является непростой задачей.
- однако, сирийцам или ливийцам эти машины могут очень даже "зайти". Другой вопрос, кто проспонсирует эти самолёты по 1 Евро и оплатит потом  их восстановление...
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