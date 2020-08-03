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Раскрыты проблемы производства Су-57

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Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пятаков

Серийное производство истребителей Су-57 на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре сталкивается с проблемами, пишет газета «Крылья Советов».

В публикации издания рассказывается об особенностях сборки самолета в заводском цехе № 45. Так, на начальном этапе были выявлены «узкие» места — участки сборки носового и подкабинного отсеков, сборка фюзеляжа, юстировка и сдача изделия. Для решения данной проблемы были модернизированы эстакады стыковки, изменена конструкция булей и введена дополнительная оснастка под воздухозаборники и мотогондолы. В итоге заводу удалось синхронизировать такт выпуска продукции.

«Главная проблема, с которой в цехе № 45 столкнулись при реализации проекта, — недостаток свободного места. Цех расположен между территориями двух соседних цехов, поэтому существует дефицит производственных площадей для выстраивания поточной линии», — отмечает газета.

В июне в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет упоминания о российском Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
AVIC
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