Раскрыты проблемы производства Су-57

Серийное производство истребителей Су-57 на авиационном заводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре сталкивается с проблемами, пишет газета «Крылья Советов».

В публикации издания рассказывается об особенностях сборки самолета в заводском цехе № 45. Так, на начальном этапе были выявлены «узкие» места — участки сборки носового и подкабинного отсеков, сборка фюзеляжа, юстировка и сдача изделия. Для решения данной проблемы были модернизированы эстакады стыковки, изменена конструкция булей и введена дополнительная оснастка под воздухозаборники и мотогондолы. В итоге заводу удалось синхронизировать такт выпуска продукции.

«Главная проблема, с которой в цехе № 45 столкнулись при реализации проекта, — недостаток свободного места. Цех расположен между территориями двух соседних цехов, поэтому существует дефицит производственных площадей для выстраивания поточной линии», — отмечает газета.

В июне в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет упоминания о российском Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.