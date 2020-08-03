Для организации форума "Армия-2020" задействуют 730 единиц техники и вооружения

Международный форум продлится с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот" в Кубинке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Участие в организации Международного военно-технического форума "Армия-2020" будут принимать 730 единиц военной техники и вооружения. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

"В целях организации и подготовки динамического и статического показа вооружения и военной техники на военно-техническом форуме "Армия-2020" будет задействовано 730 единиц военной техники и вооружения, - отметил он. - Только для обеспечения проживания привлекаемого личного состава, а это не мало - более 2000 человек, в том числе граждан иностранных государств, ведется подготовка жилых фондов в шести военных городках".

Международный форум "Армия-2020" продлится с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот" в Кубинке. Также с этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.