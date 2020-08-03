Индия получила первые истребители Rafale

29 июля 2020 года на индийскую авиабазу Амбала прибыли из Франции первые пять истребителей Dassault Rafale (три двухместных Rafale DН и два одноместных Rafale EH) из числа 36 самолетов, поставляемых Францией по контракту 2016 года. Самолеты совершили с 27 июля самостоятельный перелет с заводского аэродрома компании Dassault Aviation Бордо-Мериньяк с дозаправками в воздухе и с промежуточной посадкой на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. При входе в воздушное пространство Индии первая пятерка индийских Rafale получила почетный эскорт в виде двух истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.

Один из пяти первых прибывших в Индию истребителей Dassault Rafale совершает посадку на индийской авиабазе Амбала, 29.07.2020 (с) ВВС Индии

Еще пять уже построенных для ВВС Индии истребителей Rafale остаются во Франции для подготовки индийского личного состава. Ввиду пандемии коронавируса прибытие первых поставленных Индии самолетов Rafale в Амбала задержалось примерно на два месяца. Прибывшие Rafale вошли в состав восстановленной в сентябре 2019 года 17-я эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Амбала, эскадрилья должна быть полностью укомплектована 18 самолетами Rafale в феврале 2021 года.

Напомним, что межправительственное индийско-французское соглашение о приобретении Индией 36 истребителей Dassault Rafale было заключено 23 сентября 2016 года, его стоимость оценивается в 8,7 млрд долл. По соглашению, Индии должны быть поставлены 28 одноместных истребителей Rafale EH (индийские военные номера с BS 001 по BS 028) и восемь двухместных самолетов Rafale DН (индийские военные номера с RB 001 по RB 008).

Официальная церемония передачи ВВС Индии первого из 36 заказанных истребителей Dassault Rafale - двухместного истребителя Rafale DН с индийским военным номером RB 001 (серийный номер DН01) состоялась на головном предприятии Dassault Aviation в Бордо-Мериньяке 8 октября 2019 года. Передачу всех самолетов индийской стороне планировалось завершить в апреле 2022 года.

После 17-й эскадрильи затем самолетами Rafale должна быть перевооружена эскадрилья ВВС Индии на авиабазе Хасимара.

Индия стала третьим иностранным получателем истребителей Rafale после Египта и Катара.

Пять первых полученных ВВС Индии истребителей Dassault Rafale (три двухместных Rafale DН и два одноместных Rafale EH) после входа в воздушное пространство Индии, 29.07.2020 (с) ВВС Индии

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