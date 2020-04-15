Поставка первой партии истребителей Dassault Rafale в Индию откладывается из-за коронавируса

Поставка первой партии французских истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии, вероятно, будет отложена примерно на три месяца из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает индийская газета "The Hindu".

Истребитель Dassault Rafale DH, построенный для ВВС Индии (индийский военный номер RB 002) (с) G. Gosset / Dassault Aviation

"В середине марта оставалось 8-9 недель на обучение, прежде чем первая основная группа могла бы перебраться в Индию для начала работы. Поставка некоторого оборудования для тестирования и технического обслуживания на авиабазу Амбала также должна была состояться в начале апреля, но была отложена из-за ограничений на полеты, введенных Индией", - заявил источник "The Hindu" на условиях анонимности.

Ожидается, что действие карантинных мер во Франции продлится, по крайней мере, до конца апреля из-за серьезности вспышки коронавируса. "Таким образом, очевидно, мы ожидаем соответствующей задержки", - отметили собеседники газеты. "Принимая во внимание карантин во Франции, а также ограничения на прибытие рейсов из Европы, наложенные Индией, мы могли бы рассчитывать на июль [как срок прибытия первых истребителей]".

Примечание bmpd. Межправительственное индийско-французское соглашение о приобретении Индией 36 истребителей Dassault Rafale было заключено 23 сентября 2016 года, его стоимость оценивается в 8,7 млрд долл. По соглашению, Индии должны быть поставлены 28 одноместных истребителей Rafale EH (индийские военные номера с BS 001 по BS 028) и восемь двухместных самолетов Rafale DН (индийские военные номера с RB 001 по RB 008).Первые четыре индийских истребителя Rafale должны были прибыть в Индию в мае 2020 года, передачу самолетов планировалось завершить в апреле 2022 года. В составе ВВС Иyдии истребители Rafale первой должна получить восстановленная в сентябре 2019 года 17-я эскадрилья на авиабазе Амбала, эскадрилья должна быть полностью укомплектована 18 самолетами Rafale в феврале 2021 года. Затем самолетами Rafale должна быть перевооружена эскадрилья на авиабазе Хасимара.