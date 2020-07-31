Япония построит шесть патрульных кораблей для береговой охраны Вьетнама

28 июля 2020 года правительство Вьетнама подписало соглашение с Японским агентством по международному сотрудничеству Japan International Cooperation Agency (JICA) относительно финансирования проекта по постройке в Японии шести патрульных кораблей для береговой охраны Вьетнама.

79-метровый патрульный корабль PL 41 Aso береговой охраны Японии (с) www.vspg.net

Согласно соглашению, JICA выделит для финансирования этой программы японский правительственный кредит на льготных условиях в 36,626 млрд иен (350 млн долл), сроком на 40 лет всего под 0,1% годовых, с отсрочкой начала выплат на 10 лет. Общая стоимость программы постройки кораблей составит при этом 42,542 млрд иен (400 млн долл).

Реализация программы строительства должна быть начата в 2021 году, со сдачей последнего шестого корабля вьетнамской береговой охране в октябре 2025 года. Японский строитель-подрядчик по программе пока не выбран. Относительно типа патрульных кораблей сообщается, что они должны быть длиной 79 метров. В составе японской береговой охраны такую длину имеют три больших (PL) патрульных корабля типа Aso, введенных в строй в 2005-2006 годах. Эти корабли имеют весьма высокую скорость хода (более 30 уз) за счет применения мощной дизельной энергетической установки с четырьмя водометами.

Напомним, что ранее JICA по схожей схеме предоставления льготного кредитования заключило два соглашения на строительство в Японии патрульных кораблей и катеров для береговой охраны Филиппин в рамках совместной японо-филиппинской программы Maritime Safety Capability Improvement Project (MSCIP). В результате в 2016-2018 годах для береговой охраны Филиппин японской судостроительной корпорацией Japan Maritime United Corporation (JMUC) по контракту 2013 года стоимостью 191 млн долл.были построены десять больших 44,5-метровых сторожевых катеров типа Parola, а в феврале 2020 года японской судостроительной компанией Mitsubishi Shipbuilding Со. (входящей в состав корпорации Mitsubishi Heavy Industries) был заключен контракт на сумму 132,57 млн долл на постройку для береговой охраны Филиппин двух 94-метровых патрульных кораблей Multi-Role Response Vessels (MRRV) на основе проекта патрульных кораблей береговой охраны Японии типа Kunigami (Kunisaki), сдача их запланирована на начало 2022 года.

В последнее десятилетие Япония уже передала береговой охране Вьетнама в порядке помощи 16 небольших патрульных кораблей, переоборудованных из рыболовных траулеров японской постройки или выведенных из состава японской службы охраны рыболовства.