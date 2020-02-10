Япония построит для Филиппин два патрульных корабля

7 февраля 2020 года министерство транспорта Филиппин подписало с японской судостроительной компанией Mitsubishi Shipbuilding Со. (входящей в состав корпорации Mitsubishi Heavy Industries) контракт на постройку для береговой охраны Филиппин двух 94-метровых патрульных кораблей Multi-Role Response Vessels (MRRV) в рамках второго этапа совместной японо-филиппинской программы Maritime Safety Capability Improvement Project (MSCIP).

Патрульный корабль PL 10 Motobu (в 2016 году переименован в Buko) типа Kunigami (Kunisaki) береговой охраны Японии. Наха (Окинава), 20.11.2015 (с) Kevin Chung

Стоимость контракта составляет 14,55 млрд японских иен (132,57 млн долл). Финансирование контракта осуществляется в счет предоставляемого японским правительством по соглашению 2016 года через Японское агентство по международному сотрудничеству Japan International Cooperation Agency (JICA) долгосрочного льготного кредита в 16,455 млрд иен (150 млн долл) сроком на 40 лет всего под 0,1% годовых, с отсрочкой начала выплат на 10 лет.

Согласно филиппинским источникам, патрульные корабли MRRV будут построены на основе проекта строящихся сейчас для береговой охраны Японии патрульных кораблей типа Kunigami (они же тип Kunisaki, с 2012 года введено в строй 18 единиц, еще два заказаны, основным строителем выступает Mitsubishi Shipbuilding Со.), и конструктивно будут отличаться главным образом наличием вертолетного ангара. Сроком сдачи кораблей для Филиппин ранее определялся июнь 2021 года, однако, по последним сообщениям, сейчас сдача их ожидается в начале 2022 года. Оба корабля станут крупнейшими единицами филиппинской береговой охраны.

Ранее в 2016-2018 годах береговая охрана Филиппин в рамках первого этапа совместной японо-филиппинской программы MSCIP по укреплению потенциала филиппинской береговой охраны получила десять больших 44,5-метровых сторожевых катеров типа Parola (также обозначавшихся как Multi-Role Response Vessels - MRRV), построенных японской судостроительной корпорацией Japan Maritime United Corporation (JMUC) по контракту 2013 года стоимостью 191 млн долл. Этот контракт на 85 % финансировался в счет японской правительственной помощи Филиппинам по линии того же агентства JICA и стал наиболее крупной до настоящего времени экспортной японской поставкой техники военного назначения.