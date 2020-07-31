Войти
Lenta.ru

Российским «Прибоям» предрекли потопление

126
0
0
Макет десантного корабля "Прибой" на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015"
Макет десантного корабля "Прибой" на торжественном открытии Международного военно-технического форума "Армия-2015".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 («Прибой») стоимостью 100 миллиардов рублей больше отвечают задачам Военно-морского флота (ВМФ) России, чем французские Mistral, однако совершенно не нужны ему. Об этом говорится в статье «Военно-промышленного курьера», написанной с участием заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова.

В публикации отмечается, что, скорее всего, УДК «окажутся дорогими, но бесполезными игрушками». «Это совершенно не нужные стране вертолетоносцы. Гораздо полезнее было бы превратить их в легкие авианосцы», — утверждают авторы.

Обозреватели уверены, что для использования вертолетоносцев необходима поддержка истребительной авиации, которую могут обеспечить только авианосцы, и предрекают им потопление в случае серьезной военной кампании. «Проведение любой десантной операции в качестве ключевого условия предполагает завоевание господства на море и в воздухе в районе высадки и на маршрутах движения десантных отрядов, причем на достаточно долгое время. Иначе десант потопят на переходе морем и уничтожат в районе высадки еще до того, как морская пехота окажется на берегу», — замечают авторы.

В публикации говорится, что в настоящее время ВМФ России «способен обеспечить захват такого господства только в акваториях морей и океанов, прилегающих к нашим границам. Точнее — на радиус действия береговой истребительной авиации, на удалении от побережья до 300-400 километров. Авианосцев у страны нет, не хватает мощных надводных кораблей».

Там же утверждается, что вероятной причиной постройки УДК проекта 23900 является необходимость загрузки керченского судостроительного завода «Залив», который во времена СССР построил самое большое судно страны — танкер «Мир» («Крым») водоизмещением 150 тысяч тонн. «Чтобы избежать позора с банкротством крымского судостроения, приходится тратить казенные деньги на постройку бесполезных гигантов», — пишут авторы.

20 июля в России было начато строительство сразу шести кораблей. Так, в Северодвинске были заложены атомные подлодки «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень-М», в Керчи — универсальные десантные корабли (вертолетоносцы) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой», в Санкт-Петербурге — фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» модернизированного проекта 22350.

В апреле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что расположенный в Крыму завод «Залив» построит два УДК за примерно 100 миллиардов рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
К-119 Воронеж
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Проекты
22350
885 Ясень
Авианосец
пр. 1155
Похожие новости
21.07.2020
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
24.11.2014
Военно-морской заповедник
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
14.03.2012
ВМФ России: воспоминания о будущем — часть I
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России