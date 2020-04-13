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Крым построит России два вертолетоносца за 100 миллиардов рублей

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Источник изображения: Фото: Sudostroenie.info

Расположенный в Крыму завод «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) за примерно 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, соглашение на постройку двух вертолетоносцев должно быть подписано в третьей декаде апреля, а закладка кораблей на керченском заводе запланирована на начало мая.

«Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец — в 2027 году», — сообщил источник.

В сентябре 2019 года агентство со ссылкой на источники сообщало, что УДК в Крыму будут заложены в мае текущего года. По словам собеседников, корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн. УДК смогут перевозить более 10 вертолетов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
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