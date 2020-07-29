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ЦАМТО

На Камчатке в пунктах базирования ТОФ началось переоборудование пирсовой зоны под современные плавучие причалы

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Владимир Мономах
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

ЦАМТО, 28 июля. На Камчатке в пунктах базирования кораблей и судов Войск и сил на Северо-востоке России началось переоборудование пирсовой зоны под плавучие причалы современного проекта.

В бухтах Ильичева и Завойко специалисты приступили к установке новых плавучих причалов ПМ-61м1, изготовленных в Приморском крае на судостроительном заводе "Восточная верфь".

Современные плавпирсы доставлены из Приморья буксирами предприятия для замены прежних, уже выслуживших установленный срок. Технические работы ведутся личным составом отдела морской инженерной службы ТОФ и отделения плавучих причалов ОКВС.

К работам по переоборудованию пирсовой зоны также привлечены плавучий кран СПК-150 и водолазный катер, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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