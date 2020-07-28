США и Великобритания поддерживают усилия Украины по ожидаемому вступлению в силу режима прекращения огня в Донбассе

Киев. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - США и Великобритания поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в силу с 27 июля режима устойчивого прекращения огня в Донбассе.

"США поддерживают решительные усилия Украины по полному внедрению прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращения огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в силу 27 июля", - говорится в сообщении посольства США в Киеве, опубликованном на его странице в фейсбуке в воскресенье.

В посольстве США считают, что соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданскому населению, которое пострадало от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию конфликта на востоке Украины.