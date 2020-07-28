Войти
Интерфакс-АВН

США и Великобритания поддерживают усилия Украины по ожидаемому вступлению в силу режима прекращения огня в Донбассе

431
0
0
Разведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Аверин

Киев. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - США и Великобритания поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в силу с 27 июля режима устойчивого прекращения огня в Донбассе.

"США поддерживают решительные усилия Украины по полному внедрению прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращения огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в силу 27 июля", - говорится в сообщении посольства США в Киеве, опубликованном на его странице в фейсбуке в воскресенье.

В посольстве США считают, что соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданскому населению, которое пострадало от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию конфликта на востоке Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Похожие новости
28.06.2017
Главнокомандующий стандарт
31.10.2016
Смятение на "зеленом континенте": планы по созданию "общеевропейских вооруженных сил" и опасения Соединенного королевства (Resalat, Иран)
20.02.2016
Дмитрию Рогозину расширили космические перспективы
17.09.2014
Обратный отсчет
24.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Западной Европы по периоду 2003-2010 гг. входят США, Германия и Швеция
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.07 11:16
  • 3
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 28.07 11:05
  • 59
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 28.07 10:50
  • 1
Читатели «Дейли мэйл» о параде ВМФ: мы можем потягаться с русскими лишь по количеству адмиралов и капитанов
  • 28.07 09:58
  • 21
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 28.07 09:14
  • 76
По гитлеровским лекалам
  • 28.07 09:00
  • 84
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 28.07 08:45
  • 4
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 28.07 08:17
  • 3
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
  • 28.07 08:15
  • 8
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 28.07 07:05
  • 20
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
  • 28.07 05:42
  • 25
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 28.07 04:01
  • 7
Нужны ли России «ядерные поезда»
  • 27.07 18:55
  • 1
"Водяной дракон" в родной стихии
  • 27.07 18:41
  • 2
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 27.07 18:03
  • 32
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России