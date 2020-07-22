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США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты

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Пуск ракеты
Пуск ракеты.
Источник изображения: USAF / Getty Images

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американским военным важно начать активное тестирование перспективных гиперзвуковых ракет AGM-183A. Президент США Дональд Трамп прозвал их «супер-пупер» ракетами за максимально быструю скорость. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «Интерфакс».

По мнению Биллингсли, эти испытания помогут американским вооруженным силам сократить разрыв с Китаем и Россией в сфере гиперзвукового оружия. «Мы отстаем от китайской программы. А Россия вообще уже поставила на вооружение гиперзвуковое оружие и не остановится на этом», — заметил политик.

Пока США не планируют использовать новые ракеты в качестве носителей ядерных боеголовок, однако уже сейчас гиперзвуковое оружие станет важной темой на мировой арене, добавил Биллингсли.

17 июля стало известно, что Пентагон не опроверг информацию о появлении новой американской ракеты, скорость которой превышает скорость звука в 17 раз. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что разрабатываемая ракета «настолько быстро летит, что ее крайне трудно заметить». Он также добавил, что это самая современная военная техника в мире: «У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может».

16 июля военный эксперт Виктор Мураховский обозначил предполагаемые характеристики AGM-183A. По его словам, гиперзвуковое оружие должно развивать максимальную скорость до 20 Махов, а оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 километров.

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