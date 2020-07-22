The Times (Великобритания): НАТО требуются все силы, чтобы противостоять угрозам России и Китая

Замаскированный танк на учениях НАТО "Единый трезубец", в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии.

Семь ведущих британских политиков и высокопоставленных госслужащих, включая Джорджа Робертсона (бывший генсек НАТО) и Кэтрин Эштон (экс-глава дипломатии ЕС, покровительница Майдана) выступают с агрессивным посланием. Оно без обиняков называет Россию и Китай угрозами для Европы на одном уровне с мировым терроризмом. И рекомендует против этих врагов все приемы, включая кибервойну.

Сразу после подписания в 1949 году Североатлантического договора, создавшего НАТО, Эрнест Бэвин (министр иностранных дел Великобритании в конце сороковых годов - прим. ред.) описывал его как "желание выразить на бумаге глубинное стремление сохранить наш образ жизни". Бэвин сыграл ключевую роль в создании НАТО.

Семь десятилетий спустя этот образ жизни все еще подвергается опасности со стороны России и международного терроризма, растет также угроза со стороны Китая и нестабильности в Африке. Британия должна сыграть решающую роль в реформировании организации, которая все еще остается необходимой для нашей безопасности.

Как межпартийная группа общественных деятелей, каждый из которых близко сотрудничал с НАТО, мы сформулировали восемь особых предложений в качестве вклада в процесс анализа, инициированный Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Первое - основополагающие принципы. НАТО - не просто военный пакт, это альянс, основанный на ценностях демократии, прав человека и верховенства права. Эти принципы неотделимы от стремления к коллективной безопасности, значащейся в Статье 5 Североатлантического договора. Мы чрезвычайно озабочены тем фактом, что часть правительств стран НАТО отступают от этих основных ценностей. Лидеры НАТО должны обсудить это на следующей встрече и быть готовыми приостановить членство какой-либо страны в качестве крайней меры.

Второе - партнерство. Программа НАТО успешна и должна такой оставаться. Партнерство помогло многим странам увеличить потенциал и демократическую ответственность своих секторов безопасности. Пришло время предложить сходные программы широкому кругу наших соседей, в частности странам Африки, в чьей стабильности НАТО заинтересовано напрямую.

Третье - Россия. Начиная с 2002 года организация НАТО старалась построить партнерские отношения с Москвой, но президент Путин считает Запад угрозой. Он хочет дестабилизировать и разделить Запад. НАТО приняла справедливые меры для сдерживания российского авантюризма, начиная от размещения союзнических сил в Восточной Европе и заканчивая усилением обороны в космосе и киберпространстве. Мы побуждаем НАТО пойти дальше и ускорить скорость и оперативность ответов на деструктивное поведение России, включая использование своих значительных кибервозможностей.

Четвертое - НАТО срочно нуждается в стратегии отношений с Китаем. Агрессивный национализм Си Цзиньпина подрывает верховенство права в Азии, препятствуя свободе навигации в Южно-Китайском море и нарушая китайское обещание уважать автономию Гонконга. Кроме того, Китай усиливает военную мощь недалеко от нас, расширяя свое военное присутствие в европейских водах, увеличивая активность в Арктике и скупая стратегические активы, такие как Пирейский порт. НАТО - правильное место для дискуссий, площадка, где союзники могут обсудить угрозы Китая и скоординировать свой ответ.

Пятое - ядерный обмен. Члены НАТО пообещали оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока ядерное оружие находится в руках противников. Мы поддерживаем стратегию, согласно которой средства ядерного сдерживания США и Британии принадлежат НАТО. Однако важно, чтобы другие страны-союзники разделили с ними груз ответственности. Это означает коллективное обсуждение ядерной стратегии, кроме того, принципиально важно, чтобы некоторые союзники продолжили хранить на свое территории ядерное оружие и вкладывались в летательные аппараты двойного назначения, что поможет сделать сдерживание реальным.

Шестое - бюджет и закупка. Государственные расходы во всех странах НАТО будут напряженными вследствие сovid-19. Однако жизненно необходимо сохранять обязательство тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, и двигаться в этом направлении до 2024 года. Мы не можем ожидать, что США продолжит финансировать львиную долю общего военного потенциала, пока остальные "не платят свою долю и продолжают жить за счет даров природы", как сказал президент Кеннеди в 1963 году.

Все союзники должны эффективно использовать свой бюджет и сотрудничать с США, не допуская дублирования. Правительства нуждаются в конкурентноспособной оборонной промышленности с устойчивой системой снабжения, чтобы избежать зависимости от потенциальных противников.

Седьмое - информирование общественности. Противники НАТО искусно используют дезинформацию, чтобы посеять рознь и запутать граждан. Однако НАТО и правительства стран-союзников облегчают им задачу, не доказывая свою правоту. Опрос Института политики Кинг Колледж Лондон и Ipsos Mori, проведенный в 2019 году, показывает: широкие массы не знают о НАТО, особенно молодежь. В Соединенном Королевстве 41% людей старше 50 знают что-то о НАТО, но эта доля падает до 25% среди людей младше 35. Нужно провести согласованную кампанию под руководством национальных правительств и при поддержке штаб-квартиры НАТО, чтобы объяснить молодому поколению непреходящие ценности организации.

И наконец, стратегия Соединенного Королевства. Мы убеждены, что в британских национальных интересах сохранить функционирующую многостороннюю систему, основанную на верховенстве права, центром которой была бы организация НАТО. Великобритания должна играть ведущую роль в реформировании организации, прошедшей проверку временем, чтобы она могла продолжить охранять наш образ жизни от новых угроз, которые нам встречаются.

Джордж Робертсон - бывший генеральный секретарь НАТО. Эта статья написана в соавторстве Майклом Фэлллоном, бывшим министром обороны Соединенного Королевства; Кэтрин Эштон - первым высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности; Питером Рикеттсом - бывшим постоянным представителем Соединенного Королевства в НАТО и бывшим советником по национальной безопасности; Мэнзисом Кэмпбеллом бывшим лидером Либеральных демократов и Бенедиктом Уилкинсом, директором отдела исследований Института политики Кингс Колледж Лондон.

Джордж Робертсон (George Robertson)