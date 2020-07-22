Aktuality (Словакия): Украина обсуждает записи с голосами Порошенко, Путина и Байдена. Еще один метод информационной войны?

Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве.

Что представляют из себя так называемые пленки Деркача, и почему они появились на Украине именно сейчас? Может они являются частью информационной войны против Украины? Или предназначены для публики за рубежом? Автор пытается ответить на эти вопросы, собрав мнения экспертов и политиков.

Глава украинского Совета по национальной безопасности говорит о так называемых пленках Деркача как одном из элементов информационных войн.

На первый взгляд, уже бывший украинский президент Петр Порошенко и его российский противник Владимир Путин на дух друг друга не переносили.

Поэтому тем удивительнее слышать, как на записи телефонного разговора, который якобы состоялся всего через несколько недель после тяжелых боев за восточно-украинский город Дебальцево, их голосами ведется дружественная беседа, а в конце разговора голос Путина отвечает на "жму руку" Порошенко: "Обнимаю".

Но вопросом остается достоверность этой записи, которая на прошлой неделе облетела украинские СМИ.

В команде Порошенко утверждают, что пленка фальсифицирована, что это "фейк и месть Кремля".

Кремль тоже не признает запись. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об этом разговоре, и поэтому он не может "никак прокомментировать подлинность этой пленки".

Что представляют из себя так называемые пленки Деркача, и почему они появились именно сейчас?

Бывший член "Партии регионов" с кагэбэшной подготовкой

Сначала коротко о человеке в украинской политике, который представил записи. Это Андрей Деркач. И обнародована не только телефонная беседа между Путиным и Порошенко, но и телефонный разговор Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Сегодня в украинском парламенте Деркач относится к беспартийным, однако его прошлое связано с "Партией регионов". Он известен своей пророссийской позицией.

"Скомпрометированная фигура. Его скомпрометировало, например, голосование в начале 2014 года за так называемые диктаторские законы (они были направлены против участников Майдана - прим. авт.)", - так чешский эксперт по Восточной Европе с философского факультета Карлова университета в Праге Марек Пршигода отвечает на вопрос, кем, собственно, является политик, обнародовавший пленки.

Однако в биографии Деркача есть еще одна интересная деталь. В начале 90-х он учился в бывшей Высшей школе КГБ, которая сегодня называется Академией ФСБ.

"Ясно, что у него остались какие-то связи, если говорить тут о российском следе. Эти люди не остаются незамеченными российскими службами безопасности. Если дипломированный военный инженер с Украины попадает в такую школу, он остается в поле зрения", - комментирует Пршигода.

Глава совета безопасности видит информационную войну

Но, по его словам, остается вопрос, поручила бы Россия при необходимости нечто подобное такому человеку как Деркач, ведь связь между ними была бы слишком очевидной.

"Нам неизвестно, кто является источником, как и то, откуда взялись пленки или, быть может, кем были смонтированы", - отмечает Пршигода.

Сам Деркач утверждает, что получил их от "журналистов-расследователей".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что опубликованные записи - часть информационной войны.

"То, свидетелями чего мы сегодня являемся, является одним из элементов информационных войн. Они очень ожесточенные, хотя многие не обращают на них внимание. Однако они ведутся и разворачиваются внутри нашей страны. Мы подвергаемся жестокой информационной российской агрессии", - процитировало Данилова "Радио Свобода".

Разговоры о прокуроре

Помимо якобы телефонного разговора между Порошенко и Путиным, Деркач обнародовал несколько записей, на которых звучат голоса, похожие на Порошенко и бывшего американского вице-президента Байдена, который сегодня является главным противником Дональда Трампа на президентских выборах.

На одной из записей они говорят, например, об инциденте, который случился в августе 2016 года в Крыму. Тогда россияне задержали там Евгения Панова, которого потом обменяли осенью прошлого года. По версии российского ФСБ он совершил попытку саботажа, но украинцы опровергли это.

Некоторые записи Деркач обнародовал еще в мае, и на них якобы звучит голос Джона Керри, бывшего главы американской дипломатии. Он якобы советует Порошенко подумать над тем, чтобы заменить бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Что касается последнего, то на основании пленок Деркач делает вывод, что Байден пытался остановить расследование по фирме "Бурисма", в которой работал его сын Хантер.

Но в интервью CNN Порошенко опроверг информацию о том, что Байден когда-либо обращался к нему в связи с фирмой "Бурисма". "Мой совершенно четкий ответ: нет, никогда", - сказал он.

В 2016 году Шокину пришлось покинуть пост генерального прокурора, но, как в прошлом году подчеркнул директор Центра противодействия коррупции в Киеве, Дарья Каленюк, на его отставке настаивало украинское гражданское общество.

Почему сейчас?

В связи с пленками встает и другой вопрос: почему их обнародовали именно сейчас?

По мнению Пршигоды, одним из главных мотивов было желание испортить репутацию Порошенко в глазах его избирателей.

"Электоральное ядро, которое поддерживает Порошенко, не поверит Деркачу. Пресс-службе "Европейской солидарности" или самому Порошенко достаточно будет напомнить избирателям детали биографии Деркача, и тогда все: в их глазах он не будет заслуживать доверия. По-видимому, комментарии Деркача и пленки предназначены, прежде всего, не для Украины, а для публики за ее пределами", - полагает аналитик.

Выбор момента, который вызывает споры, по мнению чешского аналитика, может быть связан с грядущими на Украине местными выборами. Возможно, цель - испортить репутацию Украины в глазах западных партнеров.

Среди предположений звучат и такие, согласно которым пленки (основное внимание сосредоточено на разговорах между Порошенко с Байденом, а не с Путиным) могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами США.

"Это сомнительно. Непонятно, насколько это вообще может навредить Байдену. В том, что опубликовано, нет ничего шокирующего и ничего удивительного. Некоторые выводы из этих записей делает только сам Деркач. Он с удовольствием комментирует эти записи, которые могут быть частично или полностью смонтированными, и разъясняет, как нам их нужно понимать", - объясняет Пршигода.

Звонок от Трампа

История о влиянии руководителей США на расследование деятельности сына Байдана на Украине тянется еще с прошлого года, когда осенью появилась информация о том, что в июле 2019 года президент Дональд Трамп якобы давил на недавно избранного президента Зеленского, чтобы тот начал расследование по делу сына Байдена и содействовал его адвокату Рудольфу Джулиани.

Трамп заявил, что не оказывал давление, и его слова подтвердил также сам Зеленский.

Однако вскоре СМИ написали о том, что через полтора часа после телефонного разговора между Трампом и Зеленским высокопоставленный представитель Белого дома приказал отложить Пентагону военную помощь Киеву.

Вскоре дело дошло до импичмента Трампа. "В американской кампании роль будут играть другие вещи, а совсем не пленки Деркача", - утверждает Пршигода.

Сам президент Украины Зеленский в связи с записями говорит, что не нужно втягивать Украину в президентские выборы. "Зачем нужно снова впутывать Украину? Сейчас мы пользуемся поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате. Нас поддерживает президент. Эти пленки не главное", - сказал он в интервью The Telegraph.

Но, по словам Ольги Решетовой из Медиа-инициативы по правам человека, Зеленский проявил бы себя как зрелый политик, если бы сказал: "Это недопустимо - публиковать (незаконно полученные - прим. авт.) секретные разговоры президента, которые вредят национальным интересам государства, пребывающего в состоянии войны", - написала она в социальной сети.

Станислава Гаркотова (Stanislava Harkotová)