Войти
Lenta.ru

SpaceX побила рекорд Atlantis и установила новый

420
0
0
Falcon 9
Falcon 9.
Источник изображения: SpaceX

Американская SpaceX в ходе запуска южнокорейского военного спутника Army/Navy/Air Force Satellite Information System II (ANASIS-II) установила новый рекорд, впервые сумев сохранить сразу две створки головного обтекателя ракеты Falcon 9, сообщает в Twitter глава компании Илон Маск.

Створки были пойманы в Атлантическом океане сетями кораблей GO Ms. Tree и GO Ms. Chief примерно в 773 километрах от места старта. Помимо этого, SpaceX удалось сохранить первую ступень при помощи платформы Just Read The Instructions, расположенной в 628 километрах от места пуска.

Также, согласно порталу NASASpaceflight.com, в ходе состоявшегося пуска ракета Falcon 9 на трое суток побила рекорд шаттла Space Shuttle Atlantis по быстроте использования, сумев улететь в космос спустя 51 день после предыдущего применения (предыдущий раз первая ступень летала в ходе миссии Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции).

Старт Falcon 9 с ANASIS-II состоялся 20 июля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США ( 21 июля в 00:30 по московскому времени).

Первый пуск Falcon 9 с обитаемым Crew Dragon состоялся 30 мая в 19:22 по Гринвичу (22:22 по московскому времени) с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. На борту космического корабля находились астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, ранее летавшие на американских Space Shuttle и советских (российских) «Союзах».

Повторное использование многоразового головного обтекателя позволяет SpaceX на каждом пуске Falcon 9 экономить до 6 миллионов долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Arleigh Burke
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
12.06.2020
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
01.06.2020
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
15.03.2019
Не прощай их, Юра
04.03.2019
Экипаж МКС взял пробы воздуха из корабля Crew Dragon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:19
  • 8
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения