SpaceX запустила военный спутник для Южной Кореи

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи ANASIS-II для нужд военных Южной Кореи. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск). Первая ступень Falcon 9 вновь совершила посадку на баржу в Атлантическом океане. Отделение спутника и вывод его орбиту планируется через 32 минуты после старта.

По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. По данным портала Spaceflight, аппарат предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи. Он был создан при участии компаний Lockheed Martin и Airbus Group.

В SpaceX добавили, что первая ступень ракеты была применена для запуска в конце мая корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту к Международной космической станции (МКС). 20 июля специалисты вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения.