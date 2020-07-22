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SpaceX запустила военный спутник для Южной Кореи

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9
Запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Источник изображения: SpaceX / YouTube

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи ANASIS-II для нужд военных Южной Кореи. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск). Первая ступень Falcon 9 вновь совершила посадку на баржу в Атлантическом океане. Отделение спутника и вывод его орбиту планируется через 32 минуты после старта.

По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. По данным портала Spaceflight, аппарат предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи. Он был создан при участии компаний Lockheed Martin и Airbus Group.

В SpaceX добавили, что первая ступень ракеты была применена для запуска в конце мая корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту к Международной космической станции (МКС). 20 июля специалисты вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения.

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Страны
США
Южная Корея
Компании
Airbus
Lockheed-Martin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
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