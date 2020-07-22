На "Армии-2020" пройдет тренинг по подготовке и заключению контрактов по результатам проведения конкурентных процедур

ЦАМТО, 21 июля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" Департамент госзакупок Минобороны РФ проведет лекцию-тренинг "Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур".

Участники мероприятия рассмотрят распространенные ошибки победителей конкурсов конкурентных закупок при заключении и исполнении государственного контракта, размеры, сроки и порядок предоставления (перечисления возврата).

Основной целью лекции-тренинга является ознакомление слушателей с общими механизмами формирования проектов контрактов по результатам проведения конкурентных процедур, а также информирование о способах проверки исполнения контракта в ходе его подготовки.

На мероприятие приглашаются все заинтересованные посетители Форума. Формат "лекция-тренинг" подразумевает доведение информации в обучающей форме с использованием презентационных материалов.

Ожидается, что по итогам проведения подобных мероприятий их участники приобретут необходимые теоретические навыки, а также получат наиболее полное представление о процессе заключения государственных контрактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.