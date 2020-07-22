Белорусские новости (Белоруссия): Су-30СМ взяли небо под охрану. Зачем небольшой Белоруссии такой мощный истребитель

Белоруссия стала обладателем самого мощного в Европе истребителя — российского Су-30СМ. Новые боевые машины существенно усилят белорусскую армию — «сушки» могут противостоять практически любому боевому самолету. Однако автора беспокоит, что принятие на вооружение такой техники может осложнить отношения Минска с Западом.

Су-30СМ - намного более мощная боевая машина, чем советские истребители, много лет стоявшие на вооружении белорусских ВВС и войск ПВО. Вместе с тем поставки Россией дорогой военной авиатехники не только обременяют Минск в финансовом плане, но и грозят осложнить отношения с соседними государствами.

1 июля на 61-й авиабазе ВВС и войск ПВО в Барановичах состоялась торжественная церемония, посвященная постановке истребителей Су-30СМ на боевое дежурство.

Таким образом, Белоруссия стала обладательницей самого тяжелого и мощного в Европе истребителя, способного, как отмечал американский журнал Military Watch, спокойно противостоять любому боевому самолету, за исключением небольшого количества F-22 Raptor, размещенных на европейских базах США.

За дюжину истребителей - годовой оборонный бюджет

Как ни парадоксально, отзывы российских экспертов о Су-30СМ оказались не столь комплиментарными. Да, в конце 90-х годов, когда появился прототип этого самолета, ни у одной из стран не было на вооружении не только истребителей пятого поколения, но даже поколения 4++. Поэтому машина с хорошим боевым радиусом, высокой маневренностью и радиолокатором с пассивной фазированной антенной решеткой смотрелась выигрышно.

Но на сегодняшний день истребители семейства Су-30СМ/МКИ уже нельзя без натяжки назвать современными, что заметно ограничивает интерес к ним со стороны потенциальных покупателей. В частности, эти машины не были включены в индийский тендер MMRCA по закупке истребителей, в котором соревновались европейские "Тайфун", "Рафаль" и "Грипен", а также американские F-16 и F-18.

Некоторые белорусские эксперты вообще ставят под сомнение целесообразность приобретения тяжелых Су-30СМ для вооруженных сил Белоруссии. Они считают их тактико-технические характеристики избыточными для небольшой страны, а цену и затраты на эксплуатацию - чрезмерными для ее скромных финансовых возможностей.

Как сообщали в свое время российские СМИ, 12 Су-30СМ обойдутся белорусскому бюджету примерно в 600 миллионов долларов. Что сравнимо с годовым объемом наших оборонных расходов.

Вдобавок существенными для Минска могут оказаться осложнения во взаимоотношениях с соседями. Не исключено, что, дав после долгих проволочек согласие на поставку истребителей в Белоруссию, в Кремле рассчитывают вбить еще один клин между нею и Западом. Ведь Су-30СМ - это ударные самолеты большого радиуса действия.

Чем руководствовались военные

Важно оценить, какими соображениями руководствовались высокопоставленные белорусские военные, решив приобретать именно Су-30СМ.

Как заявил еще в феврале 2016 года замминистра обороны по вооружению генерал-майор Игорь Лотенков, Су-30СМ должен заменить стоящие на вооружении ВВС и войск ПВО Белоруссии советские истребители МиГ-29.

"Подсчитав, во что выливается нам их содержание, мы пришли к выводу, что обновление парка летательных аппаратов, пусть и в несколько меньшем количестве, потребует не столь значительных объемов финансирования", - заявил Лотенков.

Су-30СМ должны будут заменить не только МиГи, но и перехватчики Су-27П и Су-27УБ, уже выведенные из эксплуатации. С учетом же того, что Су-30СМ может выполнять и функции бомбардировщика-ракетоносца (и разведчика тоже), ему придется отрабатывать и за давно списанные в утиль Су-24М/МР.

Что может эта машина

Чтобы читатель мог сам оценить справедливость аргументов сторон, приведем реальные тактико-технические характеристики истребителя Су-30СМ, который становится главной ударной силой белорусских ВВС и войск ПВО.

Согласно информации производителя - корпорации "Иркут", Су-30СМ "предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях".

Практическая дальность полета самолета составляет 3 тысячи километров, с двумя дозаправками в воздухе - до 8 тысяч километров, боевой радиус - 1500 километров, практический потолок - 17 километров. Максимальная скорость у земли - 1350 км/ч, на высоте - 2125 км/ч.

Феноменальная маневренность самолета определяется использованием двигателя с отклоняемым вектором тяги. Авионика Су-30СМ создана по принципу открытой архитектуры, что упрощает интеграцию новых аппаратных средств и вооружений в состав бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО).

На Су-30СМ уже сегодня смонтировано БРЭО, которое устанавливается на авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Су-57. В его состав входит радиолокационная станция (РЛС) "Барс" с пассивной фазированной антенной решеткой, что резко повышает быстродействие РЛС.

"Барс" позволяет гарантированно обнаруживать все виды целей (наземные, воздушные и морские) на расстоянии не менее 150 км. РЛС может одновременно сопровождать 15 и более воздушных целей, выбирая приоритетные, и обстреливать четыре из них. Опционно могут применятся подвесные контейнеры с инфракрасными и лазерными приборами прицеливания.

БРЭО Су-30СМ также включает комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хибины" и "Сорбция", которые способны не только подавлять относительно маломощные РЛС самолетов противника, но и нейтрализовать более серьезные наземные РЛС дежурного режима и зенитных ракетных комплексов.

Благодаря таким тактико-техническим характеристикам потенциал одного Су-30СМ сравним с возможностями двух машин предыдущего поколения. Недаром ему присвоен индекс 4++. Платформа самолета может использоваться для различных видов вооружения и аппаратуры.

В случае необходимости Су-30СМ может быть использован в качестве тяжелого перехватчика ПВО, ударного истребителя-бомбардировщика, разведчика, воздушного командного пункта и даже самолета РЭБ.

Для поражения противника Су-30СМ оснащен широкой номенклатурой вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". При максимальной взлетной массе в 34,5 т самолет способен поднять на 12 точках подвески до 8 тонн боевой нагрузки.

Не исключено, что в дальнейшем в состав бортового вооружения Су-30СМ может быть включена авиационная версия крылатой ракеты (КР) российского тактического комплекса Club - 3М-14АЭ (экспортный вариант ставшей знаменитой после применения в Сирии КР "Калибр") c дальностью стрельбы до 300 км. Высокоточная дозвуковая КР воздушного базирования 3М-14АЭ предназначена для поражения разнообразных наземных целей.

Александр Алесин