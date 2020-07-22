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Lenta.ru

В Индии рассказали об открытой Россией технологии обнаружения F-35

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F-35
F-35.
Источник изображения: Lockheed Martin

В публикации Defenseworld.net рассказывается о недавно открытой российским Радиотехническим институтом имени академика Минца технологии обнаружения малозаметных истребителей, в частности, американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, предполагающей использование их «радарных теней».

Как утверждается в заметке индийского портала, малозаметность летательного аппарата предполагает наличие у планера особой геометрии, позволяющей отражать радиосигнал в сторону от вражеского радара, или (и) использование на нем радиопоглощающего покрытия.

«Небо сканируется, чтобы найти область, в которой не могут быть найдены радиолокационные сигналы. Это означает, что истребитель либо отразил их, либо его покрытие поглотило их», — говорится в публикации. Там же отмечается, что определение местоположения и скорости стелс-самолетов проводится посредством поиска его «радарной тени».

Как отмечается в июльском сообщении Радиотехнического института имени академика Минца, презентованный метод обнаружения стелс-самолетов предполагает «анализ радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности».

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск «слабых мест» данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

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Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-22
F-35
Небо РЛК
С-400 Триумф
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