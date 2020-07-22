Ввод Египтом войск в Ливию уравновесит военные силы в регионе, полагают в комитете Госдумы по обороне

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Ввод Египтом военного контингента в Ливию обеспечит баланс сил в зоне конфликта и заставит стороны сесть за стол переговоров, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Поддержка Египтом маршала Хафтара должна уравновесить военные силы в регионе и подтолкнуть стороны сесть за стол переговоров", - сказал Красов в понедельник, комментируя решение парламента Египта наделить президента правом направить войска в Ливию.

Ранее в понедельник парламент Египта одобрил мандат президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси на отправку контингента египетских военных в Ливию. Предложение парламентариями было принято единогласно.

Между тем, отмечает ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на администрацию египетского лидера, ранее в понедельник президент Египта и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсуждали необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.

Также за несколько дней до голосования ас-Сиси встречался в Каире с ливийскими племенными лидерами, которые призвали армию Египта вмешаться в конфликт в Ливии ради безопасности обеих стран.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство в Тобруке, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Ас-Сиси обещал ввести войска в Ливию, если силы ПНС попытаются захватить Сирт и Аль-Джуфру.