Стратегическая нестабильность на Ближнем Востоке сохраняется

Предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования палестинской проблемы или, как его успели окрестить падкие на сенсации журналисты, - «сделка века», на время отвлек внимание мирового сообщества от других, не менее важных региональных конфликтов, прежде всего, от сирийского и ливийского.

Политики, псевдоэксперты и представители СМИ еще долго будут муссировать тему реализации или отторжения плана Трампа по созданию Государства Палестина в очерченных Вашингтоном границах, но уже сейчас можно сказать, что шансы на принятие этого плана лидерами палестинцев и их сторонниками в арабском и мусульманском мире ничтожно малы. Десятками лет многие арабские и мусульманские лидеры и, так называемые пропалестинские организации и группировки (ХАМАС, Исламский джихад, Хизбалла и др.), умело спекулировали и наживались на нерешенности палестинской проблемы. Создавались различные фонды, открывались счета в зарубежных банках, вооружались палестинские террористические группировки, их подталкивали извне к войне-джихаду против Израиля. В периоды четырех арабо-израильских войн ряд сопредельных палестинцам арабских государств (Египет, Сирия, Иордания, Ливан) пытались оккупировать выделенные Лигой наций (ООН) земли для создания палестинского государства. Под лозунгом «сбросим Израиль в море» арабы долгое время пытались аннексировать все палестинские территории. Даже возможности создания Государства Палестина в границах 1967 года не были использованы в основном по вине арабских государств.

Сейчас ситуация с точки зрения радикализма руководителей арабских стран несколько изменилась. Египет и Иордания установили дипломатические и другие отношения с Израилем и пока избегают прямой критики предложенного Трампом плана. Примерно на таких же позициях стоит Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива.

Палестинские же лидеры, Иран, Турция, Ливан, ряд других стран региона выступают категорически против предложенной Вашингтоном сделки. В этих условиях всерьез рассчитывать на принятие плана Трампа не приходится. Скорее всего, он так и останется в качестве одного из нереализованных вариантов решения палестинской проблемы. Администрация Трампа использует его в качестве козыря в очередной выборной кампании 2020 года и для дальнейшего укрепления стратегических союзнических отношений с Израилем.

Больше всего от нерешенности палестинской проблемы будут по-прежнему страдать палестинцы, проживающие в анклавах сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также миллионы проживающих за рубежом в лагерях временного содержания палестинцев (Ливан, Сирия, Иордания, Египет, другие страны).

На фоне попытки США привлечь внимание мировой общественности к ближневосточному урегулированию продолжаются вооруженные конфликты в Сирии и Ливии.

Эрдоган в очередной раз обвинил в несостоятельности усилий партнеров по астанинской сделке (РФ и Иран), которые якобы не могут остановить наступательные действия, артострелы и ракетно-бомбовые удары сирийских войск на границе с зоной деэскалации Идлиб. При этом он почему-то не объясняет, почему Анкара не выполнила свою часть астанинских договоренностей и не добилась изоляции и разоружения радикальных исламистских группировок в этом секторе (Гейят тахрир аш-Шам и ей подобные).

Некоторые потери протурецких территорий на северо-западе САР в районе Идлиба, Эрдоган пытается компенсировать за счет расширения своих плацдармов и этнических чисток на севере и северо-востоке страны, где ранее компактно проживали в основном сирийские курды. На базе отрядов сирийской вооруженной оппозиции и боевиков радикальных исламистских группировок Эрдоган создает на севере Сирии альтернативное Асаду, новое сирийское государство. Похоже, что астанинский формат сирийского урегулирования оказался несостоятельным. Позиции Турции и Ирана на будущую Сирию остались прямо противоположными. И в Анкаре, и в Тегеране хотели бы видеть в Дамаске лишь свое марионеточное правительство.

Под давлением иранских аятолл Асад не проявляет никакого интереса к мирному урегулированию ситуации в Сирии. Похоже, что, его устраивает положение «ни войны, ни мира», а, так называемый конституционный комитет, рассматривается Дамаском лишь как ширма для удержания власти в стране военной силой. Представители Асада всячески саботируют его работу и не скрывают, что могут допустить лишь какие-то второстепенные, декоративного характера поправки в текст конституции, не меняя ее основных постулатов (унитарное государство с правящей партией Баас). Подразумевается также любой ценой сохранить у власти проиранский алавитский клан асадов.

Эрдоган, говоря шахматным языком, играет сразу на нескольких досках. Добившись с согласия Вашингтона и Москвы некоторого выгодного для себя «статус-кво» на севере Сирии, он направляет свой военный контингет в Ливию, чтобы поддержать происламское правительство в Триполи.

Таким образом, прогнозы политиков и экспертов на сохранение взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке подтверждаются. Нерешенные и периодически переходящие в фазу открытой вооруженной борьбы конфликты в регионе (Палестина, Сирия, Йемен, Ирак, Ливан) провоцируют и террористическую активность радикальных исламистских группировок. Судя по всему, в 2020 году местным властям и мировому сообществу придется приложить значительные усилия по локализации деятельности «Исламского государства» (запрещено в РФ) и ему подобных террористических исламистских группировок. Не исключено и более ожесточенное противостояние между шиитскими фундаменталистами во главе с Ираном и арабо-суннитскими государствами во главе с Саудовской Аравией.

Станислав Иванов

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович