Войти
Интерфакс-АВН

Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении

479
2
0
Баку. Архивное фото
Город Баку. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Баку. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в азербайджанский МИД в связи с сообщениями о сербских поставках Армении минометов и другого оружия, которое было использовано в конфликте на товузском направлении на азербайджано-армянской границе.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с сербским дипломатом заявил, что вопрос поставок вооружений Армении является чувствительным для азербайджанской стороны и подобные "недружественные действия Сербии" вызывают сожаление, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.

"Халафов довел до сведения Вейновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра", - заявили в министерстве.

Также было заявлено, что это оружие армянская сторона использовала при нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран, добавили в МИД Азербайджана.

"Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных", - заявили в МИД Азербайджана.

"Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. Такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, омрачают доверие на самом высоком уровне", - подчеркнули в азербайджанском МИД.

Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения Армении.

"Вейнович, в свою очередь, отметил, что не знает об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Несколько азербайджанских СМИ накануне сообщили, что Сербия через территорию Грузии поставляла минометы и другое оружие в Армению.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Германия
Грузия
Италия
Россия
Сербия
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
20.07.2020
Добровольцами в армию записались около 38 тыс. граждан Азербайджана
22.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны на постсоветском пространстве по периоду 2007-2014 гг. входят Россия, Израиль и Турция
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
13.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2004-2011 гг. составил 5,2 млрд долларов
20.10.2011
Россия занимает первое место по объему экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2003-2010 гг.
2 комментария
№1
21.07.2020 02:41
Строго говоря, сербам плевать, кому продавать оружие.
И, если у айзеров совсем упадёт планка до развязывания войны, им всё равно придётся закупаться у всех, кто им продаст, и у сербов в том числе.
+1
Сообщить
№2
21.07.2020 10:10
Пусть армяне вызовут израильского посла, да и поспрошают его, с какого ху они кучу оружия азербайджанцам напродавали.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"