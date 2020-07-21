Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении

Баку. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в азербайджанский МИД в связи с сообщениями о сербских поставках Армении минометов и другого оружия, которое было использовано в конфликте на товузском направлении на азербайджано-армянской границе.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с сербским дипломатом заявил, что вопрос поставок вооружений Армении является чувствительным для азербайджанской стороны и подобные "недружественные действия Сербии" вызывают сожаление, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.

"Халафов довел до сведения Вейновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра", - заявили в министерстве.

Также было заявлено, что это оружие армянская сторона использовала при нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран, добавили в МИД Азербайджана.

"Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных", - заявили в МИД Азербайджана.

"Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. Такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, омрачают доверие на самом высоком уровне", - подчеркнули в азербайджанском МИД.

Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения Армении.

"Вейнович, в свою очередь, отметил, что не знает об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Несколько азербайджанских СМИ накануне сообщили, что Сербия через территорию Грузии поставляла минометы и другое оружие в Армению.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.