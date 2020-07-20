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Интерфакс-АВН

Добровольцами в армию записались около 38 тыс. граждан Азербайджана

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Военнослужащие Национальной армии Азербайджана
Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

Баку. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Около 38 тыс. азербайджанских граждан заявили о желании добровольцами вступить в ряды Вооруженных сил Азербайджана, сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу республики агентству "Интерфакс-Азербайджан" в воскресенье.

"В Азербайджане около 38 тыс. граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - сказали в ведомстве.

Вечером в минувшую субботу представители ведомства сообщали, что желание добровольно служить в азербайджанской армии выразили более 23,5 тыс. граждан страны.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.

15 июля Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана заявила, что власти республики не намерены объявлять мобилизацию в связи с боевыми действиями на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

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