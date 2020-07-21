«Новые Rafale помогут против Китая»: ВВС Индии намерены разместить истребители в зоне конфликта

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Военно-воздушные силы Индии не исключают размещения полученных от Франции новейших истребителей Rafale на индо-китайской границе в Восточном Ладакхе. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

По данным издания, командование ВВС Индии рассмотрит вариант размещения французских истребителей на границе с Китаем на встрече командования ВВС в Нью-Дели 22 - 24 июля, о намерении разместить истребители в данном регионе сообщалось ранее.

Истребители Rafale могут быть дислоцированы вдоль линии фактического контроля с Китаем для укрепления оперативных возможностей индийских вооруженных сил, несмотря на отвод войск Индии и Китая в Восточном Ладакхе. Это сложный и длительный процесс, отпечаток на который наложил дефицит взаимного доверия сторон

- пишет газета.

Подчеркивается, что Франция пошла навстречу Индии, попросившей ускорить поставку французских истребителей. По данным издания, очередная партия истребителей Rafale прибудет в Индию уже 27 июля. При этом уточняется, что в ней вместо четырех будет шесть самолетов. Таким образом, считая ранее поступившие четыре самолета, после поступления новой партии, в составе индийских ВВС будет уже 10 истребителей Rafale.

Напомним, что Индия закупила в 2016 году 36 французских истребителей Rafale, потратив на них 6,5 млрд. долларов. Первые 18 истребителей должны были быть поставлены к февралю 2021 года, но из-за приграничного конфликта с Китаем, поставки было решено ускорить.

Отметим, что в настоящее время Индия на востоке Ладакха развернула истребители МиГ-29, Су-30МКИ, ударные вертолеты Apache и многоцелевые вертолеты CH-47F Chinook.