Индия купила российский ЗРК для равновесия

"Триумф" доброй воли

Индия остается крупнейшим покупателем российского оружия, даже несмотря на слишком тесный союз Москвы с Пекином и явное улучшение отношений между РФ и Пакистаном.

Несомненный рост комплексной государственной мощи Индии, позволяющий претендовать на роль четвертой мировой державы (после США, РФ и КНР), – главная причина больших амбиций. В Дели считают, что, во-первых, его благосклонность – предмет борьбы между акторами из первой тройки. Во-вторых, как можно большая доля высокотехнологичной продукции, включая боевую технику всех классов, должна производиться в стране, причем желательно по собственным проектам. Для нынешнего премьер-министра Нарендры Моди лозунг Make in India – суть его внутренней политики.

В военном строительстве это приводит к своеобразным последствиям. Разработка техники по собственно индийским проектам в подавляющем большинстве случаев (танк "Арджун", истребитель "Теджас", вертолет "Дхрув" и др.) оборачивается полным провалом. Реализация планов затягивается на десятки лет, поэтому техника морально устаревает еще до запуска в серию, ее ТТХ и надежность оказываются крайне низкими, не позволяя конкурировать ни с какими иностранными образцами. Как правило, весьма посредственного качества и вооружения, изготовленные по иностранным лицензиям, о чем, в частности, свидетельствует высочайшая аварийность в ВВС Индии.

Столь же своеобразна импортная политика. Ее олицетворением можно считать продолжавшийся с 2008 года тендер на закупку легкого истребителя. Планировалось приобрести 126 машин, причем 108 из них собрать по лицензии на заводах страны. Победителем стал французский "Рафаль", однако итоговая сделка предполагает закупку не 126, а всего 36 единиц, готовых, без получения лицензии. Поставка истребителей не началась до сих пор, хотя прошло уже 11 лет.

“ Разработка техники по собственным проектам в большинстве случаев оборачивается полным провалом ”

Ряд конфликтов в сфере ВТС возник между Дели и Москвой. Наиболее известны разногласия по поводу проблем с зенитным и радиоэлектронным вооружением фрегатов проекта 11356 ("Тальвар") и резкого роста цены модернизированного авианосца "Викрамадитья" по сравнению с заложенной в первоначальном контракте. Резко возросли запросы индийских военных властей относительно боевого потенциала техники. Например, они отказались от строившегося по заказу фрегата проекта 11661 из-за слабости вооружения. Интересно, что этот корабль под именем "Татарстан" вошел в состав ВМФ РФ и стал флагманом Каспийской флотилии. Более того, для Каспия построен второй фрегат того же проекта – "Дагестан". То есть у Индии запросы оказались выше, чем у самой России.

По инициативе Дели прекращено сотрудничество по проектиу среднего транспортного самолета МТА (Multi-role Transport Aircraft) на базе российского Ил-214. Также по индийской инициативе свернуты работы над истребителем 5-го поколения (Fifth-Generation Fighter Aircraft, FGFA) на базе Су-57. Партнеров не устроили авионика самолета и параметры скрытности. Крайне сложно сказать, насколько правомерны претензии и не имеет ли отказ от проекта экономической подоплеки. В итоге Дели остался без истребителя 5-го поколения, поскольку создать его своими силами заведомо не сможет.

Тем не менее военно-техническое сотрудничество наших стран остается весьма масштабным.

Один из важнейших совместных проектов – КР PJ-10 "БраМос", созданная на базе российской ракеты "Яхонт". В Индии выпуск превысит тысячу единиц, они создаются как универсальные по носителям (наземные ПУ на автомобильном шасси, истребители-бомбардировщики Су-30, ПЛ и надводные корабли) и целям (наземные, надводные). КР PJ-10 "БраМос" рассматриваются как основная ракетная система ВС Индии.

Другой важнейший проект – лицензионное производство одного из носителей "БраМоса" – истребителя-бомбардировщика Су-30МКИ. Общий объем выпуска должен достичь 272 самолетов, в настоящий момент программа близка к завершению. К Су-30МКИ армия Индии приобретает значительное количество (более 700) запасных двигателей АЛ-31ФП. По-видимому, не менее 20 Су-30МКИ будет произведено дополнительно. Эта "двадцатка" должна, во-первых, компенсировать потери в катастрофах (уже утрачены восемь машин), во-вторых, общую нехватку современных боевых самолетов в ВВС страны. Дефицит складывается из-за срыва тендера на легкий истребитель, отказа от FGFA и несостоятельности самолета местной выделки "Теджас".

Россия модернизирует все ранее поставленные истребители МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG (аналогичен российскому МиГ-29СМТ). Около 20 машин эту процедуру уже прошли.

Дели разворачивает лицензионное производство многоцелевых вертолетов Ка-226. Предполагается выпустить 200 машин. Скорее всего будут приобретены в России очередные 48 вертолетов Ми-17В5.

Чрезвычайно большое значение для сухопутных войск имеет приобретение российских танков Т-90 (и прямые закупки, и лицензионное производство). Общее количество танков этого типа, видимо, превысит две тысячи единиц (сейчас примерно 1400), что подтверждает провал собственного танка "Арджун". Для Т-90 и ранее выпущенных Т-72 в Индии по лицензии производят ПТУР 9М119 "Свирь", запускаемый через танковую пушку.

Продолжается лицензионный выпуск БМП-2. Изготовлено более двух тысяч машин, ожидается еще не менее 150.

Предполагается приобретение Индией 250 дизельных двигателей ЯМЗ-238 для бронеавтомобилей МРV, которые индийцы производят на основе южноафриканских "Касспиров".

В ближайшие годы Москва поставит Дели пять полков (видимо, по два дивизиона в каждом) ЗРС С-400, что качественно улучшит состояние крайне архаичной сегодня наземной ПВО Индии. Для ее усиления военные, вероятно, приобретут два самолета ДРЛО А-50И (израильская РЛС "Фалкон" на российском Ил-76).

Подписан контракт на поставку дополнительных четырех фрегатов типа "Тальвар" (ранее в России для Индии построены шесть таких кораблей). Два из них поначалу предназначались для ВМФ РФ, но не достроены из-за отказа Киева поставить газотурбинные двигатели. Теперь Индия сама закупит установки на Украине. Еще два фрегата данного типа будут построены непосредственно в Индии. Для них, а также спущенных на воду ранее кораблей Россия продолжит поставки вооружения и оборудования. Разумеется, в боекомплект "Тальваров" войдут КРМБ "БраМос".

Вероятна аренда второй ПЛА пр. 971 из состава ВМФ РФ.

Таким образом, ВТС России и Индии будет продолжаться хотя бы потому, что есть безальтернативные для Дели проекты (Т-90, Су-30МКИ, "БраМос"). А они составляет основу технического оснащения национальных ВС. Как признали индийские официальные лица, недавнее приобретение ЗРС С-400 носило не только военный, но и политический характер. Оно призвано сбалансировать массовые закупки Индией американской техники (гаубиц М777, вертолетов "Апач" и "Чинук", противолодочных самолетов Р-8А "Посейдон", транспортников С-17А и С-130J, ДВКД типа "Остин"). Москва была недовольна этими поставками (особенно на фоне отмены проекта FGFA), и в Дели сочли важным отреагировать.

Полувековая традиция ВТС очень сильно привязывает Индию к России. И военнослужащие, и техперсонал ВС Индии ("В здоровом Дели – здоровый дух") привыкли эксплуатировать именно нашу технику, крайне неприхотливую в сложных природно-климатических условиях по сравнению с западными образцами. Это обстоятельство, широта номенклатуры и объемы закупок делают Дели важнейшим партнером Москвы.

Можно отметить, что номенклатура вооружений и техники, которую закупал в России Китай, была гораздо более узкой даже тогда, когда в стоимостном выражении его импорт из РФ был больше индийского. КНР приобретала технику, предназначенную для войны против США и Тайваня и копирования технологий. Наконец, невозможно представить ситуацию, при которой Дели (в отличие от Пекина) окажется военным противником Москвы, именно поэтому поставка любых вооружений в данном случае не несет никаких военно-политических рисков.

Обострение отношений с Пакистаном, вероятно, приведет к дальнейшему росту закупок Индией боевой техники. При этом в Дели вряд ли не заметят, что Исламабад применял против индийских ВС американскую и китайскую технику. Позиция РФ в ходе нынешнего конфликта была нейтральной, поэтому продать Индии дополнительное количество ВВТ Москва точно не откажется.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года