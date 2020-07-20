Два катера типа «Раптор» вошли в состав Балтийского флота

ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) сообщило, что 15 июля 2020 года в Кронштадте прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на двух новейших "патрульных" катерах проекта 03160 (шифр "Раптор") с заводскими номерами 715 и 716, построенных на данном предприятии для Балтийского флота. Заявлено, что передача обоих катеров заказчику прошла досрочно, приемные акты на катера были подписаны 8 июля.

Один из двух переданных в состав Балтийского флота катеров проекта 03160 (шифр "Раптор") с заводским номером 715, построенных ОАО "Пелла", июнь 2020 года (с) ОАО "Пелла"

Комментарий bmpd. Таким образом, Балтийский флот получил два катера типа "Раптор" с заводскими номерами 715 и 716. Данные катера являются первыми по контракту Министерства обороны России с ОАО "Пелла" на строительство еще десяти катеров проекта 03160 (начиная с катера с заводским номером 715). Оба катера были спущены на воду на заводе "Пелла" 15 апреля 2020 года и стали 15-м и 16-м построенными катерами этого проекта.

Ранее по двум контрактам 2014 года (на восемь катеров) и 2016 года (на шесть катеров) завод "Пелла" с 2015 по 2018 годы сдал Министерству обороны России суммарно 14 катеров проекта 03160. Данные катера официально числятся в составе ВМФ России противодиверсионными катерами, однако, фактически, по известным данным, 12 из этих катеров используются на флотах (шесть в составе Черноморского флота, пять в составе Балтийского флота и один в составе Каспийской флотилии) в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Два других катера проекта 03160 (П-344 с заводским номером 706, и П-413 с заводским номером 710) были построены в варианте катеров связи - фактически в качестве разъездных катеров для перевозки VIP, числясь в составе Балтийского флота. В частности, катер П-344 постоянно находится ошвартованным у причального комплекса-дебаркадера ДБР-481 проекта 02590 Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки, и, по всей видимости, используется как персональный разъездной катер Министра обороны России.

Один из двух переданных в состав Балтийского флота катеров проекта 03160 (шифр "Раптор") с заводским номером 716, построенных ОАО "Пелла", июнь 2020 года (с) ОАО "Пелла"