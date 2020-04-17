На заводе «Пелла» спущены на воду еще два катера типа «Раптор»

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 15 апреля 2020 года на ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) спущены на воду два новых "патрульных" катера проекта 03160 (шифр "Раптор").

Два строящихся для Министерства обороны России на ОАО "Пелла" "патрульных" катера проекта 03160 (шифр "Раптор") с заводскими номерами 715 и 716 перед спуском на воду. Отрадное (Ленинградская область), 15.04.2020 (с) [i]Curious / forums.airbase.ru[/i]

В мероприятии приняли участие начальник Управления кораблестроения Военно-Морского Флота России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор ОАО "Пелла" Герберт Цатуров и судостроители завода.

От имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова контр-адмирал Владимир Тряпичников поблагодарил корабелов за эффективную работу по серийному строительству патрульных катеров "Раптор" для Военно-Морского Флота, осуществляемую в рамках контракта с Минобороны России.

В поздравительном слове адмирала Николая Евменова, которое было зачитано на церемонии, в частности, сказано: "Серийное строительство патрульных катеров "Раптор" играет большую роль в обеспечении безопасности системы базирования сил ВМФ в зонах дислокации флотов. Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны, Главное командование ВМФ уделяет большое внимание и развитию инфраструктуры базирования, которая в свою очередь должна быть надежно защищена. В этом вопросе роль патрульных катеров "Раптор", поступающих в состав флотов, чрезвычайно важна. Опыт эксплуатации этих катеров показывает их надежность, мореходность, отличную управляемость и высокую быстроходность".

Главнокомандующий ВМФ также отметил, что "15-й и 16-й по счету серийные катера "Раптор", построенные на заводе "Пелла" и спущенные сегодня на воду, войдут в состав Военно-Морского Флота России в июне 2020 года. В настоящее время идет подготовка экипажей катеров. После завершения необходимых испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота".

Комментарий bmpd. Таким образом, на ОАО "Пелла" были спущены катера типа "Раптор" с заводскими номерами 715 и 716. Данные катера являются первыми по контракту Министерства обороны России на строительство еще десяти катеров проекта 03160 (начиная с катера с заводским номером 715).

Ранее по двум контрактам 2014 года (на восемь катеров) и 2016 года (на шесть катеров) завод "Пелла" с 2015 по 2018 годы сдал Министерству обороны России суммарно 14 катеров проекта 03160. Данные катера официально числятся в составе ВМФ России противодиверсионными катерами, однако, фактически, по известным данным, 12 из этих катеров используются на флотах (шесть в составе Черноморского флота, пять в составе Балтийского флота и один в составе Каспийской флотилии) в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Два других катера проекта 03160 (П-344 с заводским номером 706, и П-413 с заводским номером 710) были построены в варианте катеров связи - фактически в качестве разъездных катеров для перевозки VIP, числясь в составе Балтийского флота. В частности, катер П-344 постоянно находится ошвартованным у причального комплекса-дебаркадера ДБР-481 проекта 02590 Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки, и, по всей видимости, используется как персональный разъездной катер Министра обороны России.

Два строящихся для Министерства обороны России на ОАО "Пелла" "патрульных" катера проекта 03160 (шифр "Раптор") с заводскими номерами 715 и 716 перед спуском на воду. Отрадное (Ленинградская область), 15.04.2020 (с) Юрий Данекин

Два спущенных на воду на ОАО "Пелла" строящихся для Министерства обороны России "патрульных" катера проекта 03160 (шифр "Раптор") с заводскими номерами 715 и 716. Отрадное (Ленинградская область), 15.04.2020 (с) [i]Curious / forums.airbase.ru[/i]