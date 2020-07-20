"Ночные охотники", "Аллигаторы" и "Крокодилы" подняли в воздух на юге России в ходе внезапной проверки боеготовности

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Армейская авиация Южного военного округа (ЮВО) обеспечила прикрытие с воздуха сухопутных подразделений при выдвижении их в районы сосредоточения в ходе начавшейся масштабной внезапной проверки боеготовности войск, сообщает пресс-служба ЮВО в субботу.

"Более 50 экипажей ударных вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, в том числе вертолеты Ка-52 ("Аллигатор"), Ми-28Н ("Ночной охотник" и Ми-35 ("Крокодил") обеспечили боевое охранение и прикрытие с воздуха механизированных колонн общевойсковых подразделений в ходе совершения ими маршей в районы сосредоточения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее соединения и воинские части ЮВО были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

В ходе выполнения поставленных задач подразделениям предстоит преодолеть расстояния от 100 до 500 км по дорогам общего пользования и пересеченной местности, после чего сходу приступить к выполнению учебных задач на общевойсковых полигонах.

В ходе марша военнослужащие отрабатывают разведку маршрутов выдвижения, обеспечение противовоздушной и противодиверсионной обороны. Безопасность передвижения по дорогам общего пользования обеспечивают подразделения военной автоинспекции.

В пятницу в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, мероприятие проводится с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

По словам министра, "в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня".

В проверке задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.