Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка ЗВО в Воронежской области

ЦАМТО, 17 июля. Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил боевой состав авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Воронежской области.

Летный и технический состав авиационного полка провел приемку новой техники и проверку основных узлов и агрегатов завода-изготовителя, а также завершил его перебазирование к месту постоянной дислокации.

Новый бомбардировщик отличается от своего предшественника улучшенными системами радиоэлектронной борьбы, управления вооружением и наведения.

Этот самолет – первый в партии модернизированных многоцелевых бомбардировщиков, выпущенных Новосибирским авиазаводом, сообщает пресс-служба Западного военного округа.