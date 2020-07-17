Создатель Су-57 пообещал «серьезный рывок»

«Сухой», создавший самолет Су-57, совместно с «МиГ» будет работать над истребителем шестого поколения, сообщил РИА Новости генеральный директор этих двух компаний Илья Тарасенко.

«Наши конкуренты — это американские и европейские авиапроизводители. И для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях "МиГ" и "Сухой", и создать новые самолеты шестого поколения», — пообещал менеджер.

По его словам, «объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей — это колоссальная возможность сделать серьезный рывок». «У зарубежных компаний таких возможностей уже нет», — подчеркнул он.

Также в интервью агентству Тарасенко пообещал на базе истребителя-перехватчика МиГ-31 создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП). Менеджер добавил, что по итогам 2019 года комиссия Минобороны отобрала соответствующие наиболее перспективные проекты.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.