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Названы сроки появления 6G

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Связь
Связь.
Источник изображения: Sean Gallup / Getty Images

Аналитики Samsung считают, что массовый запуск связи шестого поколения состоится в 2030 году. О сроках развертывания 6G говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

По прогнозу корейской компании, завершение разработки стандарта 6G и начало его коммерциализации может произойти в 2028 году, массовый коммерческий запуск — в 2030 году. Международный союз электросвязи (МСЭ) будет определять технические стандарты связи шестого поколения уже в 2021 году.

Основными потребителями 6G Samsung называет людей и машины. Специалисты компания считают, что с внедрением нового стандарта появятся такие сервисы, как иммерсивная дополненная реальность (XR), высококачественные мобильные голограммы и цифровая репликация. Главными категориями требований к реализации услуг 6G называют производительность, архитектуру сетей и надежность.

Samsung оценивает пиковую скорость передачи данных при 6G на уровне 1000 гигабит в секунду с задержкой менее 100 микросекунд. 50-кратная пиковая скорость передачи данных и латентность в условиях связи шестого поколения в 10 раз ниже, чем у 5G. Для достаточной надежности связи следующего поколения необходимо обеспечение безопасности конфиденциальности данных пользователя и технологий искусственного интеллекта.

В январе японские власти спрогнозировали сроки запуска связи шестого поколения в своей стране. По их планам, 6G должна быть развернута на территории азиатского государства к 2030 году. Распространение 6G поможет построить «новое общество», в котором будет приоритетной моментальная передача информации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
AI
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