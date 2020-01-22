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Названы сроки запуска 6G

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Япония раскрыла сроки запуска сетей шестого поколения. По мнению экспертов, сеть 6G должна быть развернута на территории азиатского государства к 2030 году, передает агентство Nikkei.

В докладе Nikkei говорится, что Япония намерена разработать стратегию развития 6G и распространить инфраструктуру сетей нового поколения к 2030 году. Долгосрочным планированием в этом месяце займется министерство внутренних дел и коммуникаций и экспертная группа от Токийского университета. Также в проект приглашены представители бизнеса: крупнейшая телекоммуникационная компания Японии Nippon Telegraph and Telephone и Toshiba.


В отчете упоминается, что распространение 6G поможет построению «нового общества», в котором моментальная передача данных будет приоритетной. По оценке специалистов, стандарт связи 6G увеличит скорость передачи информации минимум в 10 раз по сравнению с 5G.

На изучение нового стандарта связи государство запланировало потратить 2,03 миллиарда долларов и пообещало выделить под 6G свободные частоты. Nikkei уточнило, что в Японии разочарованы темпами внедрения 5G, поэтому намерены бросить все возможные силы на развитие будущего стандарта связи. Также отмечается, что похожие программы появились в Китае, Южной Корее и Финляндии.

По состоянию на январь 2020 года мировая инфраструктура 5G не является достаточно развитой для коммерческого использования. Несмотря на отсутствие качественного покрытия сетей пятого поколения в России, потребители заинтересованы приобретением смартфонов с поддержкой 5G. Об этом сообщалось в отчете о темпах развития мобильного рынка в России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Финляндия
Япония
Проекты
2020-й год
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