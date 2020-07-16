Военные на учениях в Приамурье нейтрализовали боевые дроны диверсантов с помощью подвижного "радиокупола"

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Защиту колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых дронов, наводимых диверсантами, отработали на тактико-специальных учениях (ТСУ) в Амурской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил Восточный военный округ (ВВО).

"В ходе учений специалисты РЭБ организовали подвижную закрытую радиозону, установив на боевую технику малогабаритные станции помех "Лесочек", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

С помощью этого подвижного "радиокупола" удалось предотвратить подлёт беспилотника с муляжом боевой гранаты.

"Кроме того, были нейтрализованы условные радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов", - информирует штаб ВВО.

По его данным, в ТСУ приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано шесть десятков единиц боевой и специальной техники.

Согласно открытым данным, комплекс РЭБ "Лесочек" предназначен для защиты подразделений от радиоуправляемых фугасов, а также других средств поражения, в основе которых используются радиоэлектронные каналы. Кроме того, станцию можно использовать в гражданских целях: для постановки "зоны молчания" сотовых телефонов, которая обеспечит антитеррористическую безопасность массовых мероприятий.