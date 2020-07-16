МТКС изготовит четыре образца многоразовых космических кораблей "Арго" за $136 млн

Пуск в эту стоимость не входит, отметили в компании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская частная компания "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС) изготовит четыре технологических макета многоразового корабля "Арго", их стоимость без учета цены запуска составляет $136 млн. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Сергей Сопов.

"Стоимость создания четырех образцов [корабля "Арго"] - $136 млн. Это их изготовление, автономные испытания образцов, все работы до пуска, пуск в эту стоимость не входит", - сказал Сопов.

Основное назначение "Арго" - снабжение орбитальной пилотируемой станции. Экспериментальную отработку конструкции планируется провести на ракете-носителе "Союз-2.1б", а затем рассматривается вариант перевода на метановую многоразовую ракету "Союз-СПГ". Сопов ранее сообщал, что корабль "Арго", который сначала предполагается как грузовой, а потом и пилотируемый, будет на 58% состоять из композитных материалов. Ряд элементов корпуса корабля будет изготавливаться на созданном в 2019 году заводе в Воронеже.

Сопов ранее уточнил, что в перспективе разработчики рассчитывают доставлять на этом корабле грузы к Луне, а затем - сделать его пилотируемым. Объем грузового отсека корабля - 11 кубометров, диаметр - 4,1 м, высота - 5,6 м, полная масса - 11,5 тонны. Председатель совета директоров МТКС отметил, что аппарат сможет доставлять на орбиту две тонны груза и спускать на Землю одну тонну. По его словам, корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете - месяц. Также "Арго" можно будет использовать для проведения исследований на борту, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов на Землю. Корабль будет взлетать и возвращаться не менее 20 раз.