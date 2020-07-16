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США приготовились запустить ракеты Omega, Vulcan, SLS, New Glenn и Super Heavy

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Тяжелая ракета OmegA
Тяжелая ракета OmegA компании Northrop Grumman.
Источник изображения: Orbital ATK

В 2021 году Соединенные Штаты приготовились впервые запустить пять новейших ракеты, пишет Ars Technica.

Издание оценило вероятность старта каждого из носителей: Northrop Grumman Omega (способна выводит на геопереходную орбиту 5-10 тонн полезного груза) — средняя, United Launch Alliance (ULA) Vulcan-Centaur (14,4 тонны) — средне-низкая, Boeing SLS (около 20 тонн) — низкая, Blue Origin New Glenn (13 тонн) — низкая, SpaceX Super Heavy (21 тонна) — низкая.

Также Ars Technica отметило, что в 2021 году впервые должны полететь японская ракета H3 (8 тонн) и европейская Ariane 6 (11,5 тонны). Вероятность этого в издании оценивают как среднюю. Издание напоминает, что все вышеперечисленные носители (за исключением Omega и Super Heavy) должны были полететь в 2020 году.

В июле издание Space News сообщило о получении ULA от Blue Origin для проведения испытаний в составе Vulcan первого ракетного двигателя BE-4.

Vulcan создается на замену ракете Atlas 5, которая оснащается двигателем РД-180 российского производства. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

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