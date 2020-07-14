Военные строят трубопровод в Крыму

Военные проложат на полуострове трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.

По просьбе руководства Республики Крым военные прокладывают на полуострове трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Для региона, чья экономика во многом зависит от запасов воды, это очень серьезная помощь. И в очередной раз на помощь крымчанам пришла армия. В минувшую субботу для прокладки трубопровода между двумя водохранилищами в Симферополь прибыли первые подразделения специалистов из Южного и Западного военных округов. К выполнению задачи в общей сложности привлечены свыше 300 солдат и офицеров, а также более 140 единиц техники.

"В настоящее время личный состав трубопроводных батальонов продолжает выполнять задачи по прокладке трубопровода. Для подачи воды по трубопроводу будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими установками", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из-за засухи в Симферополе образовался дефицит воды. Это вынудило руководство региона обратиться за помощью к президенту страны и к министру обороны.

По словам Аксенова, построенный военными трубопровод позволит по временной схеме перебрасывать в водохранилища Симферополя до 50 тысяч кубометров воды.

Особенно напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Властям крымской столицы на случай "особой необходимости" даже пришлось разработать особый график подачи воды населению. Но пока его не задействовали. Вообще, по словам Сергея Аксенова, этот год стал одним из самых засушливых за последние полтора века.

Юрий Гаврилов (дзен)