Разгонщики фланцев: назначение, конструктивные особенности, нюансы практического применения

Прочность и стабильность фланцевых соединений сделала их популярными в процессе монтажа и укладки трубопроводов различного назначения. Однако в случае необходимости обслуживания и ремонта коммуникаций попытка их разведения может стать причиной повреждения элементов и возникновения аварийной ситуации. Справиться с намеченной работой в минимальные сроки и исключить порчу дорогостоящих конструкций позволяет применение специальных устройств – механических разгонщиков фланцев.

Благодаря их использованию удается:

аккуратно и без усилий выполнить замену изношенных элементов фланцевого узла;

соединить срезы с гарантией герметичности;

избежать повреждения материала трубопровода;

в сжатые сроки справиться с намеченным объемом обслуживающих мероприятий.

Разнообразие и конструктивные особенности разгонщиков

В зависимости от назначения и конструктивного исполнения разгонщик фланцев может изготавливаться в виде клиновидного или ступенчатого устройства.

Особенности клиновидных разгонщиков

Такие разгонщики применяют для соединений с размером шпилек до 41 мм и толщиной фланца до 92мм. Аккуратно демонтировать узел позволяет одновременное применение двух устройств, расположенных на противоположных сторонах трубопровода. При этом палец разгонщика вставляют в отверстие вместо шпильки, после чего перемещают обе «лапы» в симметричном направлении друг против друга с целью исключить избыточную нагрузку и вызвать смещение соединения. Дальнейшая принудительная подача масла во встроенный гидравлический цилиндр выдвигает шток, давление которого раздвигает соединение срезов труб. После прекращения подачи масла шток принимает стандартное положение, и фланцевое соединение закрывается.

Применение ступенчатых разгонщиков

Данные модели разгонщиков используют для разъединения более крупных фланцев с минимальным зазором 6 мм. За счет специальных накладок соединение удается развести на 81 мм, которых достаточно для замены изношенных прокладок и выполнения других мероприятий по обслуживанию узла. На начальном этапе работ ступенчатый разгонщик заводится в зазор между фланцами перпендикулярно поверхности без малейших перекосов. Демонтаж соединения осуществляется за счет подачи масла в гидравлический цилиндр или за счет поворота встроенного винта внутри механических типов устройств. После разведения краев внутрь соединения вставляют прочные предохранительные элементы, надежно удерживающие края трубопровода на некотором расстоянии для выполнения обслуживающих и ремонтных мероприятий.

Уточнить особенности применения разгонщиков можно из сопроводительной документации производителя.