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В России рассказали о живущих в «плоском мире» летчиках

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Cлужба в морской авиации предполагает хорошие морально-волевые качества, специальную подготовку, прекрасную физическую форму и жизнь в «плоском мире», рассказал «Красной звезде» начальник морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

По его словам, особенностью службы летчиком морской авиации является умение ориентирования (в ночных условиях над морем) только по приборам. «Если вдруг при определенных обстоятельствах придется катапультироваться, то окажешься в воде. В северных условиях ее температура не более четырех градусов, в ней человек продержится не более десяти минут. Если помощь не подоспеет, то исход печальный», — сказал военный.

Кожин отметил, что на достижение летчиком мастерства уходит от двух-трех лет. «Дело в том, что летчик выполняет не свойственную работу для человека. Он живет в двух измерениях. И навык приобретается в процессе подготовки», — заявил Герой России.

В апреле 2020 года издание The Drive вспомнило, как в июле 1988 года, когда советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым, в августе 1991 года покончившим жизнь самоубийством, впервые посетила авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов, где непосредственно могла наблюдать возможности американской палубной авиации. Издание отметило, что Ахромеев не смог смириться с тем фактом, что обычные американские моряки и летчики выполняли на Theodore Roosevelt работу, которую в СССР доверяли исключительно высокопоставленным офицерам. Также советского начальника удивила манера общения, принятая между рядовыми и офицерами на авианосце, предполагающая, что каждый из них, вне зависимости от своего положения, может свободно высказывать свое мнение перед вышестоящими.

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