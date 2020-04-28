В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне

Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.

В статье вспоминается 7 июля 1988 года, когда советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым, в августе 1991 года покончившего жизнь самоубийством, впервые посетила авианосец Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов, где непосредственно могла наблюдать возможности американской палубной авиации.

Месяц спустя после этого 40-й президент США Рональд Рейган прокомментировал данное событие. «Он [Ахромеев] наблюдал за тем, как выступают наши превосходные самолеты. В общем, он провел один день на одном из технологических чудес света — плавучем аэродроме, с которым в его Военно-морском флоте ничто не могло сравниться», — сказал глава государства.

Согласно Рейгану, Ахромеев не смог смириться с тем фактом, что обычные американские моряки и летчики выполняли на Theodore Roosevelt работу, которую в СССР доверяют исключительно высокопоставленным офицерам. Также советского начальника удивила манера общения, принятая между рядовыми и офицерами на авианосце, предполагающая, что каждый из них, вне зависимости от своего положения, может свободно высказывать свое мнение перед вышестоящими.

Издание напоминает, что 25 августа того же года Theodore Roosevelt впервые присоединился к своей авианосной ударной группе и отплыл в сторону Северной Атлантики, где принял участие в одном из самых реалистичных учений, которое «больше всего напоминало то, что США делали бы в случае войны с Советским Союзом». В публикации сообщается, что в ходе учений, проводимых с партнерами по НАТО, военные отрабатывали мероприятия по противодействию проникновения советских субмарин через Фареро-Исландский рубеж (соединяющая Гренландию и Британские острова условная линия).

Ранее в апреле Popular Mechanics сообщило, что эпидемия коронавирусной инфекции на Theodore Roosevelt вследствие своей аномальной статистики озадачила эпидемиологов. Издание заметило, что половина из тех, у кого анализы на COVID-19 оказались положительными, — это мужчины и женщины до 30 лет, которые не обнаруживают явных симптомов заболевания.

В феврале The Drive, обратившее внимание на соответствующий запрос Управления военно-морских исследований, написало, что ВМС США разрабатывают мобильную противолодочную разведывательную систему Affordable Mobile Anti-Submarine Warfare Surveillance System (AMASS), которая должна усилить американскую стационарную гидроакустическую противолодочную звуковую систему наблюдений SOund SUrveillance System (SOSUS), со времен Холодной войны располагающуюся на Фареро-Исландском рубеже.

В феврале вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил, что Восточное побережье Соединенных Штатов и Атлантический океан больше не являются безопасными для американских подводников из-за резко возросшей в последние годы активности России.

В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок.