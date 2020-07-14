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Россия произведет «не превращающиеся в тыкву» турбины

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Турбина
Турбина.
Источник изображения: Ростех

Российские «большие» газовые турбины ГТД-110М для электростанций готовы к серийному производству, заявил ТАСС первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Сейчас мы можем выпускать две турбины ГТД-110М ежегодно. Если будет запрос рынка, способны удвоить эту цифру», — заявил менеджер. По его словам, «первую турбину заказчики смогут получить в 2022 году», а «стоимость ГТД-110М будет заметно ниже зарубежных образцов».

В октябре 2019 года генеральный директор «Силовых машин» Тимур Липатов заявил, что в стране более 20 лет доводится до рабочего состояния газовая турбина ГТД-110М. «И нам приходится преодолевать цинизм, который сложился в отрасли за это время. По сути, каждый энергетик считает, что все, чего российские руки коснутся в газовой турбине, автоматически превращается в тыкву», — отмечал руководитель.

В июле того же года представитель «Роснано» сообщил об успешном завершении основного этапа испытаний ГТД-110М — первой российской газовой турбины большой мощности.

В апреле 2018 года в «Ростехе» заявили, что в ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов вышел из строя.

В 2013 году компания «ОДК-Сатурн» подписала инвестиционное соглашение по созданию турбины ГТД-110М. Реализация проекта должна была завершиться в 2017 году. ГТД-110М предназначена для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 до 500 мегаватт. Разработка турбины большой мощности велась еще в СССР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роснано
Силмашин
Персоны
Артяков Владимир
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