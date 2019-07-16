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16.07.2019
Lenta.ru

Первая российская мощная газовая турбина заработала

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Источник изображения: Фото: Uecrus.com

Успешно завершен основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности. Об этом сообщил ТАСС представитель "Роснано".

По словам собеседника агентства, 15 июля началась опытно-промышленная эксплуатация ГТД-110М на Ивановских ПГУ (ранее — Ивановская ГРЭС).

"Основной этап испытаний завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины", — сказал представитель "Роснано".

В апреле 2018 года в "Ростехе" сообщили, что в ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов вышел из строя.

ГТД-110М предназначена для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 до 500 мегаватт. Разработка собственной турбины большой мощности в России велась еще с советских времен. В 2013 году компания "Сатурн" подписала инвестиционное соглашение по созданию турбины нового поколения ГТД-110М. Реализация проекта должна была завершиться в 2017 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роснано
Сатурн НПО
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