Первая российская мощная газовая турбина заработала

Успешно завершен основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности. Об этом сообщил ТАСС представитель "Роснано".

По словам собеседника агентства, 15 июля началась опытно-промышленная эксплуатация ГТД-110М на Ивановских ПГУ (ранее — Ивановская ГРЭС).

"Основной этап испытаний завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины", — сказал представитель "Роснано".

В апреле 2018 года в "Ростехе" сообщили, что в ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов вышел из строя.

ГТД-110М предназначена для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 до 500 мегаватт. Разработка собственной турбины большой мощности в России велась еще с советских времен. В 2013 году компания "Сатурн" подписала инвестиционное соглашение по созданию турбины нового поколения ГТД-110М. Реализация проекта должна была завершиться в 2017 году.