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ЦАМТО

Завершен перевод системы управления Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО на новый уровень организации

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Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 13 июля. С получением нового комплекса техники войск связи завершен перевод системы управления Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа на новый уровень организации.

Техника была получена в рамках гособоронзаказа в 2020 году.

Комплекс станций предназначен для обеспечения единой системы управления тактического звена и входит в единую систему управления войсками: "Акация-М" и "Монолог", устойчивой к воздействию систем радиоэлектронного подавления и слежения.

Техника для работы единой системы управления тактического звена позволит связистам решать задачи по формированию сигналов боевого управления, анализу изменений оперативно-тактической обстановки и боевого состава своих подразделений и сил противника, сбору и обработке информации.

Всего военнослужащие подразделений войск связи Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа получили около 110 ед. специальной военной техники и оборудования, сообщает пресс-служба округа.

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