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Военное обозрение

Индийская пресса: США хотят продать Индии истребитель F-21 как старую верёвку с несколькими новыми узлами

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии обсуждается вопрос, связанный с продвижением американского оружия посредством откровенного давления на власти страны. В издании The Tribune вышел материал, где говорится о необходимости для ВВС Индии «быть стойкими» из-за санкционных угроз со стороны США.

Индийский журналист Рахул Беди пишет, что Индия долгое время противостоит американскому «предложению» по истребителям F-21, а это в свою очередь вызывает дополнительное возмущение со стороны Вашингтона.

Из статьи:

Вашингтон явно утомлён индийским противостоянием продаже истребителей F-21. Вполне возможно, что для США это стало дополнительной причиной угрожать Индии пакетом санкций CAATSA после контракта с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400. Гнев Америки объясняется тем, что Индия предпочла российские ЗРК «Триумф» американским предложениям, включая системы ПВО от Lockheed Martin.

Рахул Беди пишет, что Индия предпочитает военно-техническое сотрудничество со «старейшим, крупнейшим и надёжным партнёром – Россией», игнорируя «американский капризный закон о противодействии врагам США».

По словам индийского автора, США хотят продать на индийский рынок модернизированный вариант своего F-16, но только покупать его Индии нет никакого резона:

Американское предложение по F-21 можно назвать попыткой продать за большие деньги старую верёвку, завязав на ней несколько новых узлов.

Рахул Беди пишет, что производство F-16 поэтапно останавливается в самих США, а потому Вашингтон и хочет «выжать все соки» из своего проекта за счёт крупного индийского рынка.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-16
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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