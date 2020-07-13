Индийская пресса: США хотят продать Индии истребитель F-21 как старую верёвку с несколькими новыми узлами

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В Индии обсуждается вопрос, связанный с продвижением американского оружия посредством откровенного давления на власти страны. В издании The Tribune вышел материал, где говорится о необходимости для ВВС Индии «быть стойкими» из-за санкционных угроз со стороны США.

Индийский журналист Рахул Беди пишет, что Индия долгое время противостоит американскому «предложению» по истребителям F-21, а это в свою очередь вызывает дополнительное возмущение со стороны Вашингтона.

Из статьи:

Вашингтон явно утомлён индийским противостоянием продаже истребителей F-21. Вполне возможно, что для США это стало дополнительной причиной угрожать Индии пакетом санкций CAATSA после контракта с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400. Гнев Америки объясняется тем, что Индия предпочла российские ЗРК «Триумф» американским предложениям, включая системы ПВО от Lockheed Martin.

Рахул Беди пишет, что Индия предпочитает военно-техническое сотрудничество со «старейшим, крупнейшим и надёжным партнёром – Россией», игнорируя «американский капризный закон о противодействии врагам США».

По словам индийского автора, США хотят продать на индийский рынок модернизированный вариант своего F-16, но только покупать его Индии нет никакого резона:

Американское предложение по F-21 можно назвать попыткой продать за большие деньги старую верёвку, завязав на ней несколько новых узлов.

Рахул Беди пишет, что производство F-16 поэтапно останавливается в самих США, а потому Вашингтон и хочет «выжать все соки» из своего проекта за счёт крупного индийского рынка.