Внук Королева раскрыл разговор с Маском

Внук советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева Андрей раскрыл «Звезде» подробности о звонке главы американской компании SpaceX Илона Маска. По его словам, инженер и бизнесмен решил поговорить с ним после запуска космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — сказал Андрей Королев.

Семья внука советского генконструктора поздравила Маска с успешным запуском Crew Dragon к МКС, состоявшимся в мае, и пригласила его в Москву, чтобы «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». В ответ глава SpaceX пригласил семью внука Королева посетить ракетный завод SpaceX в США и один из следующих пусков компании.

Ранее в июле Маск в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева. В ответ на это «Роскосмос» в Twitter на английском языке «поправил» главу американской компании SpaceX, назвавшего советского конструктора ракетно-космических систем «одним из лучших». «Он был самым лучшим», — написала пресс-служба госкорпорации, используя бывший аккаунт главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Rogozin.