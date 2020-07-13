Войти
Lenta.ru

Внук Королева раскрыл разговор с Маском

93
0
0
Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Jonathan Ernst / Reuters

Внук советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева Андрей раскрыл «Звезде» подробности о звонке главы американской компании SpaceX Илона Маска. По его словам, инженер и бизнесмен решил поговорить с ним после запуска космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — сказал Андрей Королев.

Семья внука советского генконструктора поздравила Маска с успешным запуском Crew Dragon к МКС, состоявшимся в мае, и пригласила его в Москву, чтобы «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». В ответ глава SpaceX пригласил семью внука Королева посетить ракетный завод SpaceX в США и один из следующих пусков компании.

Ранее в июле Маск в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева. В ответ на это «Роскосмос» в Twitter на английском языке «поправил» главу американской компании SpaceX, назвавшего советского конструктора ракетно-космических систем «одним из лучших». «Он был самым лучшим», — написала пресс-служба госкорпорации, используя бывший аккаунт главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Rogozin.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
13.07.2020
Rogozin «поправил» Маска из-за Королева
12.06.2020
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
12.06.2020
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
01.06.2020
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
29.08.2017
Отжали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 02:41
  • 157
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года