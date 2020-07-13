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Rogozin «поправил» Маска из-за Королева

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Глава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

«Роскосмос» в Twitter на английском языке «поправил» главу американской компании SpaceX Илона Маска, назвавшего советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева «одним из лучших».

«Он был самым лучшим», — написала пресс-служба госкорпорации, используя бывший аккаунт главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Rogozin.

Ранее в июле Маск в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева. В своем твите глава SpaceX написал фамилию советского конструктора сначала на украинском, а потом на русском языке.

В июне на фоне успешного запуска к Международной космической станции космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, состоявшегося в мае, Рогозин передал свой официальный аккаунт Rogozin госкорпорации.

В марте 2019 года Маск написал в Twitter, что используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР. Таким образом глава SpaceX отреагировал на комментарий пользователя compdemon, в котором утверждалось, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют «украинское происхождение», а за 28 лет своего существования Россия «не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие».

В феврале 2018 года Маск назвал причину неудачных пусков сверхтяжелой ракеты Н-1, при помощи которой СССР планировал доставить космонавта на Луну.

В мае 2015 года Маск назвал ракеты-носители среднего класса семейства «Зенит» лучшими в мире (после ракеты Falcon 9 от SpaceX). Носители разработаны конструкторским бюро «Южное» и серийно выпускались заводом «Южмаш» (Днепр, Украина).

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Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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