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Bloomberg (США): Россия на спасение ядерного договора с США смотрит без оптимизма

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © МИД РФ | Перейти в фотобанк

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не видит серьезных шансов на успех переговоров с США о спасении ключевого договора о ядерном оружии. Срок Договора об СНВ истекает в следующем году, напоминает издание.

"Конечно, зная повадки нынешних переговорщиков, я не сильно оптимистичен по поводу Договора об СНВ", - заявил сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на онлайн-конференции в пятницу.

После первого раунда переговоров о ядерных арсеналах оружия, состоявшегося в прошлом месяце в Вене, США и Россия планируют провести второй раунд в Женеве 17-18 июля.

Срок действия договора, ограничивающего размер ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, истекает в феврале, и если стороны не согласятся его продлить или заключить новый, это чревато новыми ядерными рисками. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы к переговорам подключился Китай - однако Москва и Пекин это условие отвергли.

В прошлом месяце главный американский переговорщик Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea) назвал переговоры в Вене "очень крепкими и очень продуктивными", повторив при этом пожелание, чтобы в будущих раундах приняли участие и китайские чиновники.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков выступил гораздо осторожнее, заявив, что со стороны США "нереально" ожидать, что к переговорам подключится Китай и что Москва не желает "влиять на Пекин", как это угодно американцам.

По словам Лаврова, Россия на предстоящем саммите пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН поднимет вопрос о том, чтобы исключить возможность ядерной войны. США уже два года отказываются поддерживать принцип, что такой конфликт в принципе не может быть выигран, и это шаг назад по сравнению с совместным заявлением советской эпохи от 1985 года, заявил он.

По словам Лаврова, США хотят при поддержке Франции и Великобритании ограничить повестку дня саммита разоружением и нераспространением, а Китай считает это попыткой давления, чтобы заставить присоединиться к переговорам по ядерным арсеналам.


Генри Майер (Henry Meyer)

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