Экс-сотрудник Пентагона: Технологическое превосходство ВВС США над ВВС Китая быстро сокращается

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В американских СМИ пытаются сравнить функционал китайских истребителей J-20 c американскими F-35. И одни, и другие принято относить к истребителям пятого поколения.

В издании The National Interest опубликована статья бывшего сотрудника Пентагона, специалиста по вопросам обороны Криса Осборна. Он пишет о том, что китайский боевой самолёт пока не является полноценным конкурентом истребителю F-35.

Из статьи:

Если Китай на самом деле произвел около 50 своих высоко разрекламированных J-20, он всё равно значительно отстает от нынешнего парка истребителей 5-го поколения США.

Автор отмечает, что сейчас в мире активно циркулируют споры и обсуждения вопросов о том, насколько маневренным, вооружённым и в целом продвинутым является китайских J-20.

По словам автора, даже если китайский самолёт действительно имеет неплохую маневренность и стелс-покрытие, то для Китая он всё равно не поможет в конкуренции с F-35. Причиной тому Осборн называет несопоставимое число истребителей 5-го поколения в ВВС/ВМС США и ВВС Китая.

Американский автор:

Известно о том, что работа по двигателям для китайских самолётов отстала от первоначального графика. К концу 2019 года Китай построил около полусотни двигателей WS-15.

По словам автора NI, эти двигатели серьёзно уступают американскими силовым установкам для истребителей пятого поколения. Например, двигателю Pratt&Whitney F119-PW-100, способного поднять в воздух массу до 83,5 тонн.

При этом автор отмечает, что можно сколько угодно говорить о некоторой степени отставании Китая от США по направлению авиадвигателей, но факт остаётся фактом: технологическое превосходство ВВС США над ВВС Китая быстро сокращается в свете китайской модернизации как двигателей, так и истребителей, ракет, транспортных самолетов и самолётов-невидимок. Это, как отмечает Осборн, подтверждается отчётом американского Конгресса:

В обзоре говорится, что по состоянию на 2014 год Китайская народно-освободительная армия располагала примерно 2200 боевыми самолетами, почти 600 из которых считаются современными.

Отмечено, что ВВС НОАК располагают и современными самолётами российского производства, включая Су-35.