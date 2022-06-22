Восемь опаснейших истребителей воздушного боя – в произвольном порядке

В последние годы возможности истребителя все чаще определяются его сетецентрическими способностями и доступными средствами поддержки, пишет MWM. И хотя лидерство в воздушных боях – тема спорная, сейчас можно выделить восемь опаснейших в мире самолетов.

Хотя первые воздушные бои реактивных истребителей состоялись еще во время Корейской войны, они остаются чуть ли не самой спорной областью боевых действий истребителей XXIвека. Для авиаудара по сухопутным целям вполне годятся и старые самолеты, а при наличии правильных боеприпасов и блоков наведения точность обеспечат даже посредственные истребители. Воздушные же бои не столь щадящие: даже небольшой проигрыш в характеристиках чреват поражением, гибелью пилота и потерей оборудования стоимостью в десятки миллионов долларов. Начиная с 2010-х годов возможности истребителя все чаще определяются его сетецентрическими способностями и доступными средствами поддержки – от беспилотников и самолетов ДРЛОдо спутников. И все же во главе угла стоят возможности отдельных самолетов, и, хотя лидерство в воздушных боях – тема спорная, итоговый список можно сузить до восьми самолетов.Представляем вашему вниманию список самых боеспособных истребителей – в произвольном порядке и сугубо на основе боевых характеристик, а не показателей доступности или экономической эффективности.

J-20A (Китай)

Впервые поставленный ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2016 году J-20 – один из двух истребителей пятого поколения, уже развернутых на уровне эскадрильи (наряду с американским F-35). Однако, в отличие от F-35, его тяжелый планер с двумя двигателями вмещает более крупный радар и больше оружия, обеспечивает значительно бóльшую дальность полета и позволяет ему летать намного быстрее, на бóльших высотах и с гораздо бóльшей маневренностью. Усовершенствованный вариант J-20A, запущенный в производство в 2019 году, стал еще менее заметным и получил новые двигатели WS-10C, став единственным серийным истребителем своего поколения со сверхзвуковой крейсерской скоростью без использования форсажных камер. J-20 во многом перекликается с F-35 – в частности, использует системы с распределенной апертурой и синтез датчиков на основе современной авионики, – причем оба они опередили в этом отношении предыдущий американский истребитель-невидимку F-22. Истребитель ценится за ракеты класса "воздух-воздух" малой и большой дальности P-10 и PL-15. Обе они претендуют на звание мощных в своем роде, при этом PL-15 может похвастаться бóльшей, чем у западных конкурентов дальностью полета и доступом к радару с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). На сегодняшний день J-20 производится гораздо обширнее некитайских аналогов, и, поскольку его возможности стремительно улучшаются, все больше аналитиков считают его лучшим в мире для завоевания превосходства в воздухе.

F-22A (США)

Первый боевой истребитель пятого поколения в мире, F-22A Raptor поступил на вооружение ВВС США в декабре 2005 года после многочисленных задержек и сокращений бюджета после окончания холодной войны. Его считавшиеся техническим прорывом двигатели F119 обеспечивают истребителю непревзойденную доселе тягу, а малозаметность считается уникальной и поныне. Высокие летные характеристики F-22 на всех скоростях дополняются двигателями с регулируемым вектором тяги для повышения маневренности, при этом F-22 остается единственным западным истребителем с применением этой технологии. Однако самолет подвела авионика, которая значительно ухудшает его характеристики на любой дальности не только по сравнению с F-35 и J-20, но даже с современными модификациями самолетов четвертого поколения – F-15EX или F-15 Block 70/72. Радар c АФАР считается несколько устаревшим, а его способность обмениваться данными с другими летными единицами оставляет желать лучшего, а это подрывает сетецентричные возможности 2020-х годов. Кроме того, отсутствие нашлемных прицелов не позволяет ему соперничать в пределах видимости. Приказ о снятии Raptor с производства был отдан в середине 2009 года, менее чем через три с половиной года после ввода самолета в эксплуатацию, а из-за чрезвычайно высоких требований к техническому обслуживанию и относительно низкой продолжительности полета планируется еще и преждевременный вывод из эксплуатации.

Су-57 (Россия)

Су-57 – вторая российская попытка создать крупный истребитель пятого поколения для завоевания господства в воздухе после того как весьма амбициозная программа МиГ 1.42 провалилась из-за экономического и промышленного спада 1990-х. Новый истребитель впервые поднялся в воздух в 2010 году, хотя из-за задержек на производстве до сих пор не поступил на вооружение в масштабе эскадрильи. Тем не менее Су-57 единственный в своем поколении прошел боевые испытания по нанесению ответных ракетных ударов, развертыванию крылатых ракет против исламистских повстанцев в Сирии и сухопутных подразделений на Украине, и может похвастаться рядом уникальных особенностей, отсутствующих как у американских, так и у китайских аналогов. Хотя Су-57 не столь скрытен, как другие истребители его поколения, благодаря шести радарам вместо одного он имеет высочайшую степень ситуационной осведомленности и возможность одновременно отслеживать 60 целей. Его датчики в разных волновых диапазонах также обеспечивают широкий спектр возможностей для радиоэлектронной борьбы и противодействия малозаметности. Этот истребитель имеет наибольшую дальность полета из всех, предназначенных для воздушных боев, он маневреннее соперников и имеет внушительную дальность поражения в воздухе (400 км) благодаря модификациям ракеты Р-37М. Благодаря распределенной по планеру системе радиоэлектронной борьбы "Гималаи" и управляемым ракетам "воздух – воздух" высокой дальности с АФАР Су-57 крайне эффективен во всех ролях и по сравнению с китайскими и американскими аналогами представляет собой конструкцию менее специализированную и более сбалансированную.

F-35A/C (США)

Единственный одномоторный истребитель своего поколения, относительно легкий F-35 задумывался как более дешевый аналог F-22. Однако с прекращением производства F-22 он все чаще его опережает, особенно по авионике. Способность F-35 объединять данные из широкой сети обеспечивает ему значительное преимущество в ситуационной осведомленности на больших расстояниях, а использование нашлемных прицелов позволяет поражать цели под предельными углами в бою на дальней видимости – в ситуации, где F-22 не справится. При этом F-35 имеет сравнительно низкую маневренность, небольшую грузоподъемность и худшую по сравнению с F-22 скрытность. Наконец, в его конструкции выявлено почти 800 дефектов, из-за которых Пентагон до сих пор не выдал разрешения на полномасштабное производство. На сегодняшний день истребитель ограничен первоначальными возможностями, но имеет значительный потенциал, особенно если его высокие эксплуатационные расходы удастся снизить и сделать его доступнее. F-35 разрабатывался в первую очередь для авианалетов, отсюда и название программы – многоцелевой ударный истребитель (Joint Strike Fighter), – однако с решением текущих вопросов его вторичные возможности "воздух – воздух" тоже представляют собой значительный потенциал.

МиГ-31БМ/БСМ (Россия)

МиГ-31 – крупнейший из действующих на сегодняшний день самолетов воздушного боя и, пожалуй, самый боеспособный истребитель-перехватчик на вооружении России. Его модернизированные специализированные варианты также используются для противоспутниковых операций и в качестве ударных истребителей с гиперзвуковыми ракетами. МиГ-31 (по классификации НАТО: Foxhound или "Лисогон") оснащены самыми большими радарами среди всех истребителей или перехватчиков и способны работать на скорости 2,8 Мах. МиГ-31 разрабатывался для того, чтобы запускать ракеты из космоса, поэтому особенности планера лишь усиливают возможности основного вооружения – ракеты Р-37М, которая может похвастаться дальностью полета 400 км, скоростью 6 Мах и боеголовкой весом 60 кг. Эта негабаритная ракета – претендент на звание самой опасной в мире, и, хотя для большинства истребителей она слишком тяжела, МиГ-31 может нести до шести ракет Р-77-1 наряду с шестью ракетами меньшей дальности. МиГи могут летать в сверхзвуковом режиме в течение длительного времени, обладают большой дальностью полета, могут работать при экстремальных температурах и приземляться на ледяных взлетно-посадочных полосах. Все это делает их идеальными для защиты все более оспариваемых арктических рубежей России. Продолжится ли модернизация самолета после середины 2020-х годов, во многом зависит от того, насколько продвинулся его преемник, который разрабатывается в рамках программы ПАК ДП (МиГ-41). Планы по еще более амбициозному преемнику еще советских времен (МиГ-702) были свернуты с распадом сверхдержавы.

J-16/J-15B (Китай)

Свои первые три истребителя Су-27 Китай приобрел у СССР в 1991 году и впоследствии вложил значительные средства сначала в лицензированное производство, а затем в разработку еще более эффективных собственных вариантов. При том, что Су-27 многие считают опаснейшим истребителем эпохи холодной войны, а его производные составляют костяк российского истребительного парка, китайская НОАК сегодня закупает производные J-16 в масштабах еще бóльших. J-16 развивает такие черты оригинальной конструкции как высокая дальность полета, расширенный набор датчиков, отличные летные характеристики с ограниченными возможностями скрытности, авионика пятого поколения и современное вооружение – в первую очередь ракеты PL-10 и PL-15. Самолет может нести крупногабаритную ракету класса "воздух – воздух" PL-XX – считается, что она имеет набольшую дальность полета в мире. Истребитель играет одну из главных ролей в модернизации ВВС НОАК с середины 2010-х годов. Одноместный J-15B, еще одна производная Су-27 на основе тех же технологий, разработан для морского базирования. При этом сам истребитель больше ориентирован на превосходство в воздухе и имеет те же характеристики, что и J-16. Авионика J-16 также легла в основу для модернизации старых китайских вариантов Су-27 – а именно серии J-11B до J-11BG, которая тоже сочетает в себе свои высокие летные характеристики с современными датчиками, ракетами, коммуникациями и сетецентричными возможностями.

Су-35С (Россия)

Поступающий в ВВС России с 2014 года Су-35С создавался на основе Су-27 и вобрал в себя наработки, опробованные в 1990-е на усовершенствованных производных Су-27М, Су-37 и Су-35БМ. Его появлению на свет предшествовали значительные задержки из-за нехватки финансирования: доступные технологии были готовы в 1990-х годах, но поначалу предлагались лишь на экспорт. Су-35С может похвастаться тремя радарами, в том числе двумя с АФАР L-диапазона, оптимизированным для задач радиоэлектронной борьбы и борьбы с малозаметностью, а его двигатели мощнее, чем у других модификаций – по тяге они уступают лишь F119 с F-22. При этом его гораздо более легкому планеру это обеспечивает превосходные летные характеристики. Кроме того, Су-35 первым из серийных истребителей получил двигатели с трехмерным вектором тяги. При том, что у Су-35 нет передовой авионики, скрытности и мощных китайских ракет, он имеет гораздо бóльшую дальность полета, быстрее набирает высоту и прекрасно маневрирует. Самолет разрабатывался для соперничества с истребителями пятого поколения НАТО – в частности, теми же F-22. Ряд технологий, включая двигатели АЛ-41, использовались для модернизации старых истребителей Су-30 до стандарта Су-30СМ2.

F-15EX (США)

Поступающий на вооружение с 2021 года F-15EX – последняя версия истребителя, несущего службу с 1975 году. Поскольку программа F-22 так и не обеспечила жизнеспособного преемника, F-15 продолжают выпускаеть. Единственный тяжелый истребитель Запада из до сих пор находящихся в производстве, F-15EX лишен расширенной малозаметности F-22, но превосходит его в большинстве других областей. Истребитель гораздо универсальнее, несет ряд вооружений класса "воздух – земля" и противокорабельных вооружений, имеет более мощный радар, а также инфракрасную систему поиска и слежения, к тому же он гораздо менее требователен к техобслуживанию, благодаря чему может поддерживаться в лучшей оперативной готовности. Благодаря современной авионике F-15EX гораздо лучше подходит для сетецентрических операций и несет гораздо бóльший арсенал ракет класса "воздух – воздух". В будущем ожидается также развертывание крупногабаритных ракет с большой дальностью полета. Истребитель имеет бóльшую, чем у F-22 дальность полета, а для ведения боя на дальних дистанциях доступны нашлемные прицелы для ведения огня под предельными углами.